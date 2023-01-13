Babacan adaylığa soyundu: Hem rahat seçilirim, hem iyi yönetirim

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gazeteci Ruşen Çakır'a konuk oldu. Canlı yayında Altılı Masa'nın adaylık sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Babacan, “Eğer Altılı Masa benim ismim üzerinde mutabık kalırsa tabii ki hem rahat seçilirim hem de en iyi şekilde yönetirim” dedi.

Altılı Masa'nın aday belirleme sürecine ilişkin olarak da önemli açıklamalarda bulunan Babacan şunları söyledi:

"Önce anayasa değişiklik paketini tamamlayacağız, ortak politikalar metnini oluşturacağız ve geçiş sürecinin yol haritasını belirleyeceğiz. Bu bahsettiğim çalışmalar bitmeden aday isimleri konuşulduğunda genelde adayların kimlikleri ve geçmişleri tartışılıyor. Halbuki biz ne yapacağımıza karar verdikten sonra, ülkenin sorunlarını çözmek için neler yapılacağıyla ilgili konuları bitirip ortaya koymadan, adayı tartıştığımızda kimlik ve geçmiş tartışılıyor. Bunlar oluşturulmadan ortak adayı belirlemeyeceğimizi söylemiştik, bu sıralamada devam ediyoruz. Toplumda adayımızın tartıştığını görüyoruz, vatandaşlarımızın eğilimlerini değerlendireceğiz. Vatandaşların bu konuda tabii ki çok büyük merakı var. Ben bunu da çok sıhhatli buluyorum."

“HDP’yle açık, şeffaf görüşüyoruz”

Babacan, ortak adayın herkesle görüşmeye açık olması gerektiğini belirterek, “Adayın herkesi buluşturan biri olması gerekiyor. Böyle bir şey olabilir mi? ‘Bizim ortak adayımız falanca partiyle diyaloğa kapalı, öyle bir aday seçeceğiz ki şunlarla asla görüşmesin’. Çok yanlış bir yerden başlamış oluruz” dedi.