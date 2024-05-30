Yazar Azra Kohen’den skandal Filistin açıklaması!
Yazar Azra Kohen, sosyal medyada bir takipçisine verdiği yanıtta skandal ifadeler kullandı. 46 kişinin hayatını kaybettiği Refah saldırısından sonra Filistinlilerin çocuklarını, bombaların atılacağı yerlere 'uyarılar yapılmasına rağmen bilerek götürdüğünü' söyledi.
İsrail'in Refah'ta binlerce Filistinlinin sığındığı çadır kente düzenlediği katliam saldırısının yankıları tüm dünyada sürüyor. 46 kişinin şehit olduğu saldırı sonrası başta Türkiye olmak üzere pek çok ülke ayağa kalkarken Fi, Çi, Pi, Aeden ve Gör Beni isimli kitapların yazarı Azra Kohen skandal sözlerle Filistinlileri hedef aldı.
Ölen çocukların suçunu Filistinlilere attı
Yazar Azra Kohen, yaşananlardan sonra, Refah konusunda paylaşım yapmamasını eleştiren bir takipçisine verdiği yanıtta Filistinlilerin çocuklarını, '3 saat önceden uyarılar yapılmasına rağmen bombaların atılacağı yerlere bilerek götürdüğünü' söyleyerek, "Yavrusunu korumayan yem eden hiçbir kimse yaşamı hak etmiyor" dedi.
Azra Kohen’in Filistin hakkındaki sosyal medya paylaşımı şöyle:
"Filistinle ilgili söyleyeceğim her şeyi zaten söyledim.
Defalarca. Bir daha söyleyeyim:
“Kendi yavrusunu bombanın atılacağı megafonla 3 saat önceden duyurulan ve bas bas çağırılan yere götürüp bombanın atılacağı yere oturtup köşeye geçip videosunu çekebilecek içerikte olan herkesin yok olmasını diliyorum! Ve o çocukların kurtarılması için her gün dua ediyorum onları bomba bölgesine videolarını çekmek için koyan o iğrenç yaratıklardan kurtarılmaları için...”