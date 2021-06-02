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Aziz Yıldırım'dan sürpriz hamle

Fenerbahçe'de seçim öncesi büyük sürpriz! Aziz Yıldırım basın toplantısı düzenleyecek.

Fenerbahçe'de seçime sayılı günler kala eski başkan Aziz Yıldırım'dan sürpriz bir hamle geldi. Sarı-lacivertlilerin efsane başkanı yakın zamanda bir basın toplantısı düzenleyerek önemli açıklamalarda bulunacak.

Fenerbahçe'de Ali Koç'un basın toplantısının ardından beklenmedik gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin efsane başkanı Aziz Yıldırım yaklaşan seçim öncesi harekete geçti.

"SEÇİM 25-26 HAZİRAN'A KALACAK"

Ali Koç seçim tarihiyle ilgili olarak, "Duyumlarımızdan bazı endişelerimiz vardı, dünkü açıklamaları beklemek istedik. Pazar günü kısıtlamaların devam edeceğini hesap edemedik. Yeni bir duyuru yapmamız gerekiyor. 12-13 Haziran'ı 1 gün geriye çekmek, hukuken mümkün değil, mahkemelik bir konu bile olabilir. Olmadığı takdirde, yarın geceye kadar yeni duyuru yapacağız. Onu yaparsak da seçim 25-26'sına kalacak" dedi.

AZİZ YILDIRIM'DAN BEKLENMEDİK HAMLE

Futbol Arena'nın haberine göre, Fenerbahçe kulübünün eski başkanı Aziz Yıldırım da kongre öncesi bir basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulunacak.

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