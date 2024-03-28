Aziz Yıldırım'dan sürpriz '2 Nisan' kararı

Fenerbahçe, ligden çekilme konusu başta olmak üzere birçok konunun görüşüleceği olağanüstü kongrede kulüp üyeleriyle bir araya gelecek.

Sarı-lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım, 2 Nisan'da yapılacak Fenerbahçe'nin olağanüstü kongresine katılmama kararı aldığını açıkladı.

"Ben hiçbir toplantıya gitmeyeceğim"

Yağız Sabuncuoğlu'na konuşan Aziz Yıldırım, "Ben hiçbir toplantıya gitmeyeceğim. Eski yöneticileri iftara çağırıyorlar. Beni çağırırken Şekip'i arıyorlar, Ben dahil 8 isim veriyorlar. 'Bunları sen çağır' diyorlar. 2 Nisan için de aynı şekilde. Toplantının amacı nedir, belli değil. Sonuç ne olacak, belirsiz." ifadelerini kullandı.

"Adını koymadan mücadele olmaz"

Ali Koç'un "Benim başkanlık dönemimde Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar" sözleriyle ilgili olarak Aziz Yıldırım, "Benim merak ettiğim şu; Fenerbahçe Başkanı'nı kim şampiyon yapmak istemiyor? Kim? Adı ne? Adını koymadan mücadele olmaz.

Biz, adını koyduk. FETÖ dedik. Devlet ile FETÖ'yü ayırdık. Bütün camia olarak FETÖ'ye karşı mücadele ettik. Düşmanın adını koyun. Düşman belli değilken 'Bizi şampiyon yapmayacaklar' dersek, o zaman herkes bize karşıymış gibi olur ki bu hata olur." diye konuştu.