Aziz Yıldırım'dan Mourinho açıklaması!

Aziz Yıldırım, kongre çalışmaları kapsamında kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda kongre üyeleriyle buluştu.

Burada konuşan Yıldırım, şampiyonluk hedefiyle aday olduğunu anlatarak, "Şimdi Fenerbahçe raydan çıktı. Fenerbahçe sportif anlamda başarılı olmadığı gibi başka mecralara kaydı. Bilmiyorum görüyor musunuz? Biz çok görüyoruz. Bundan dolayı arkadaşlarla bu raydan çıkan vagonu yine raya oturtup devam etmesini sağlayabilmeye karar verdik." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, Fenerbahçe taraftarı için şampiyonluk sözü verdiklerini vurgulayarak, yönetim için fazla aday çıkmamasını eleştirdi.

Kulübün borçlarına değinen Yıldırım, "Başkanlığım sürecinde 'Borç şu kadardı, bunlar böyle yaptılar.' demeyeceğim, konuşmayacağım. Böyle şeylerle işimiz yok. Başarılı olma mecburiyetindeyiz. Şampiyon olmamız lazım. Şampiyon olmazsak hepimiz üzüleceğiz. Onun için tek vaadimiz şampiyon olmak, yapmak. Tarih şampiyonları yazar, ikincileri yazmaz." diye konuştu.

"Mourinho'ya talip olmuşlar, iyi bir haber"

Yıldırım, stadın seyirci kapasitesinin artırılması ve yenilenmesiyle ilgili projesinin detaylarını anlattı.

Fenerbahçe yönetiminin Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile anlaştığına ilişkin haberlere değinen Yıldırım, şu değerlendirmede bulundu:

"Mourinho ile konuştuk ondan sonra Önder ve Mahmut beyler gitti, konuştular. Belli bir noktaya geldik. İlk konuşmamda onlara da çağrı yaptık, 'Gelin beraber bedelini ödeyelim, bu işi halledelim.' dedim. Neyse akıllarına gelmiş, gitmişler konuşmuşlar. Bana da sordu öbür taraf, 'Gerekirse imzalayın.' dedim çünkü onlar yetkili, şu anda bizim yetkimiz yok. Onlar da galiba Mourinho'ya talip olmuşlar, iyi bir haber. Fenerbahçe'ye İsmail Kartal'dan sonra Mourinho. Hepimiz çok mutluyuz."

Yıldırım, bir katılımcının "Mourinho imzalamış galiba" ifadesi üzerine, yönetime seçilirlerse Mourinho ile çalışmaya devam edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Güzel işte. İmzalar. Söz verdi bana. Öbür taraf söyledi bana. Ne fark edecek? Kim seçilirse devam edecek. İlk konuşmamda 'Gelin beraber gönderelim, imza attıralım, adam çalışmaya başlasın.' demedim mi? Söylediler, 'Tamam yapın, imzalayın.' dedik. Sonuçta seçilirsek biz de çalışırız, fark etmez. Müthiş bir rüzgar esmeye başladı. O oyuncuya, bu antrenöre gidiyorlar. Kafalarında ya İsmail Kartal ya da milli takım antrenörü vardı. Onun için bana teşekkür etmeniz lazım."

Taşınmazların satılmasına ilişkin maddelere karşı olduklarını dile getiren Yıldırım, altyapılara önem vereceklerini vurguladı.

Yıldırım, kendisine yöneltilen "Mourinho kalıbının adamı değil" dediği iddiasının sosyal medyada yer aldığının belirtilmesi üzerine, "Ben konuştum, anlaştım. Bunlar gittiler, bana sinyal verdiler 'İmzalayın.' dedim. Onun için problem yok. Önemli olan Fenerbahçe, önemli olan Fenerbahçe'ye gelmesi. Teklifi yapan kişi, adama niye öyle desin. Böyle saçma şey olur mu?" ifadelerini kullandı.