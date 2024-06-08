Aziz Yıldırım ve Ali Koç canlı yayında konuştu!

Koç ve Yıldırım'ın açıklamaları şu şekilde:

Aziz Yıldırım: Şimdi ben neden geldim? Sayın Ali Koç konuşma yapmış. Son bölümünde enteresan çağrı söylemiş. Demiş ki, 'Bizim antiFener durumundan dolayı Fenerbahçe başarılı olamıyor, bunun için beraber mücadele edelim'. Bu isteği doğrultusunda konuşmak istedim. Kendisi geçmişten bahsetmeyeceğim diyor. Biz de bahsetmeyeceğiz, kapattık.

Ali Koç: Siz devam edin, güçbirliği yapalım dedim ama geçmişi konuşmayalım demedim.

Aziz Yıldırım: Siz gündüz konuşmanızda o ifadeyi kullandınız. 'Geçmişi kapattık. Ben başkan seçilirsem veya Aziz Bey seçilirse beraber yol yürüyelim'. Şimdi bu antilobiden ne kast ediyorsunuz? Ben ne kast ediyorum anlatalım.

Ali Koç: Öncelikle bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Son dakika başkan beni aradı. Allah'ın işi tanımadığım numarayı açmam. Sayın Başkan 'kabul ediyorum çıkalım' dedi. Ben FB TV istemiştim. Aziz Bey 'ulusal kanala çıkalım, moderatörsüz yapalım' dedi. Geç çıkmamızın sebebi benden kaynaklanıyor. Bir nikah vardı, bir de FB dernekleriyle tekne gezisi yapıyorduk. Kusura bakmayın. Öncelikle benim için memnuniyet verici durum. Uzundur bunu istiyordum. Kim kazanırsa kazansın, yarın Pazartesi sabahı kalktığımızda bir ve bütün Fenerbahçe'ye ihtiyacımız var. 20 yıl Aziz Bey, diğeri 6 yıl ben. Bu iki kişinin arasındaki kırgınlık, kızgınlık, ayrışma vs. bu camianın da bütünleşmesine, birleşmesine engel oluyor. Sosyal medyada biz Fenerbahçe'yi çıtır ediyoruz, görüş ayrılıklarından beri. Pazartesi sabahı bütün Fenerbahçelilerin güç birliği yapması lazım. Babamdan da örnek verdim 'affedilmeyecek bir şey yok' diye. 20 yıldır en çok sizin döneminizde, benim dönemimde de futbol mantığı ile anlatamayacağımız şeyler yaşadık. Kurşunlama, 3 Temmuz, şampiyonlukları son dakikada kaybetmek. Ve bu sene yaşadıklarımız. Camia kırılgan olduğu için Fenerbahçe'nin caydırıcılık gücü çok azaldı. Sayın Aziz Yıldırım 'Siz beceremiyorsunuz' düşüncesi içinde. 10 sene gelmeyen şampiyonluk, iki liderin birbiriyle ters düşmesi. Yarın Allah'ın izniyle seçim yapacağız. Akşam 6-7 gibi sonuçlar belli olur. Ben başkan olduğum takdirde sayın Aziz Yıldırım, istiyorsa destek olmak, amenna. Kendisi başkan olduktan sonra bizim yapabileceğimiz bir şey varsa geçmişi kapatırım. Ama iki tarafın da birbiri hakkında ciddi söylemleri oldu. Kendisiyle birlikte yöneticiydik, ondan önce dostluğumuz vardı. Sonra koptuk. Aramızda güven müessesesini tesis etmemiz lazım. Söylenmiş laflar var hatta ailelere kadar uzanan.

Sayın Başkanım birbirimize ne düşünürsek söyleyelim. Camia da bilgilensin, en sağlıklı kararı versin. 6 sene boyunca sayın başkan bir YDK'ya geldi, Şekip Bey'in seçildiği. Onun haricinde anlam veremediğimiz ölçüde kongreden bir gün önce basın toplantıları.

Aziz Yıldırım: Aliciğim 6 senedir iyi olan bir şey yok ki. Benim de son 4 senem kötü.

Ali Koç: Siz sadece futbol düşünüyorsunuz.

Aziz Yıldırım: Amatöre çekmeyin. Kurucusu benim. 1998'de ben verdim Forti Murat'la kadınları kurduk. Amatörlerle ilgili bir şey söylemiyorum. Burada bir tek futbol sıkıntılı.

Aliciğim sana bir şey tavsiye edeyim; Hallac-ı Mansur'u oku. Benim ne dediğimi anlarsın.

Ali Koç: Ben sizin basketbolu kurmuş olduğunuzu biliyorum.

Aziz Yıldırım: Televizyonlarda söyledim, tebrik ettim, duymadınız mı?

Ali Koç: Ben duymadım.

Aziz Yıldırım: O zaman sizin iletişimciler haber vermiyor. Obradoviç çok başarılı olacak dedim. Her şeyi söyledim. Final foura kalmak da başarılıdır.

Ali Koç: Ona gelene kadar da basketbolda bir sürü şey söylediniz.

Aziz Yıldırım: Çırağan'da sana dedim 'erkek basketbolu bana ver, ben karşılayıyım' dedim.

Ali Koç: Hatırlamıyorum.

Aziz Yıldırım: Konuşmamda mesaj verdim. Çırağan'da. 'Basketbolu bize verin' dedim. Seçildikten 1 sene sonra siz. Belgesi var.

Ali Koç: Öncelikle ne oldu da son dakika 'buluşalım' dediniz? Dışarısı Kurtlar Vadisi gibi.

Aziz Yıldırım: Ben sana dedim ki 'senin yaptığın çağrıdan dolayı geldim' dedim.

Ali Koç: Sayın Başkan o çağrıyı 6 senedir yapıyorum.

Siz nasıl başkansanız, 2018'den sonra ben başkan oldum. Başkan olan Aziz Yıldrım ile başkan olmayan Aziz Yıldırım arasında siyah beyaz fark var.

Aziz Yıldırım: Sen hep başarısız oluyorsan ben ne yapayım? 6 senede bir defa doğum günü kutladım, devamlı onu söylüyorsun. Bir defa yaptım. Tesadüf. Yemek yiyorduk. Çalgıcılar vs. Sonra eğlendik.

Ali Koç: Fenerbahçe'nin ta kendisi olarak gören kişinin Fenerbahçe'nin duruşuna ne verirsiniz.

Aziz Yıldırım: 10 üzerinden 10. Galatasaray Başkanı size salladı. Ben çıktım 'sinek 2'li' dedim. Bu ifadeyi kullanmak kolay değil.

Ali Koç: Dursun Bey'e karşı herşeyi kullanırız.

Aziz Yıldırım: Rahmetli Türker Aslan, 28 şampiyonluk olarak Fener'in müracaatı yok, dedi. Yalan söylüyorsunuz dedim.

Nihat Özdemir, onu verirsem Ankara Demirspor, Eskişehirspor hepsi gelir dedi.

Ali Koç: Kim hak ediyorsa almalı. Siz zeki insansınız. 'Nihatçığım bu t arihten önce kim aldıysa hepsine vermek z orundasınız' dersiniz.

Aziz Yıldırım: Orada başka şey söylüyor.

Ali Koç: Size mektup yolladım açmadınız.

Aziz Yıldırım: Açarız şimdi.

Ali Koç: Ne oldu da açıyorsunuz şimdi?

Aziz Yıldırım: Kendi hatalarını lütfen gör. 1 yıl hapis yatmışım, 'gık' dememişim. Benimle kimler pazarlığa geldi kabul etmedim. Çocuğumla Cannes'e gittim. Israrla bana 'Türkiye'ye dönme' demelerine rağmen 'Ben Fenerbahçe Başkanıyım gitmem lazım,' uçak tuttum geldim.

Ali Koç: Bütün Türkiye takdir etti.

Aziz Yıldırım: Uçağa bindim ve geldim. 6 ay yakalayabilir beni içeri atabilirlerdi. Yeniden yargılama çıktı, süreç devam etti.

Ali Koç: Çok badireler atlattık, en kötüsünü siz atlattınız.

Aziz Yıldırım: Şu mahkemeleri halledebiliyorsam halledeyim 'Sen devam et arkadaşlarla' dedim. Sen 'hayır' dedin.

Ali Koç: O kadar çok zigzag yaşıyorsunuz ki.

Aziz Yıldırım: Ben hiç yapmam.

Ali Koç: Mesela bugün genel kurullarda tezahürat olmaz diyorsunuz. Tezahürat yaparken videolarınız var.

Aziz Yıldırım: Konuşmacı varken herhangi tezahürat yapmış mıyım? Bir konuşma yapılıyorsa onu yuhalamak, tenkit etmek. Alkış yapabilirsiniz. Bizim genel kurul o hale geldi ki sana da bana da bağırıyorlar. Böyle olmaz.

Ali Koç: Bir kere biz sizinle 6 sene yöneticilik yaptık. Siz başkan biz yöneticiydik. Güzel günlerimiz de oldu, badireler de atlattık.

Aziz Yıldırım: Sona kadar hep iyiydik.

Ali Koç: 2012'de ben ayrıldım. Size yapılan zulme son verildi. O günden bugüne Fenerbahçe'ye yapılanlar, yaşatılanlar, eminim siz de benim kadar isyan ediyorsunuzdur.

Aziz Yıldırım: Öyle.

Ali Koç: Ben niye Fenerbahçe'ye başkan oldum. Ömer Temelli'nin evindeydik. Siz davet ettiniz. 1 haftalık süreçti. Sonra Cumartesi günü oldu. Mahmut Bey 'seni zorla yazacağız listeye' dedi. Hayatımın en uzun mesajını çektim. 'Sakın beni yazmayın' dedim.

Aziz Yıldırım: Hangi yıl?

Ali Koç: Siz beni çağırdınız. 2015. Yargılanma kararı çıktığı zaman 2014'dü. Sonra Londra'ya gidiyordum, mesaj yağıyor. Tekrar yargılama çıktı. Eve varana kadar Londra'da bütün mutluluk bitiverdi. Çünkü siz 1907'ye kızmışsınız. O zaman Can buradaydı. Seni arayıp, hakaretler etmişti.

Aziz Yıldırım: 1907 teşekkür metnini kulüp üzerinden niye yayınlamıyorlar. Niye bilginiz olsun demiyorlar.

Ali Koç: 1907 kampanya yapmış, siz de destek vermişsiniz. Camia olarak bir ve bütün şekilde yaptık. Bir müddet sonra yeniden yargılama çıktı. Ben daha uçaktayım. Bana sormadan Adalete Fener Yak'a teşekkür yayınlanmış. Siz kızmışsınız, ağır küfür ve hakaretler.

Ali Koç: Siz çok kızmışsınız. Arkadaşlarıma dedim ki 'olabilir' dedi. Sonra ben 2015'e kadar seçimden 1 hafta önceye kadar sayın Aziz Yıldırım'ı iki kez gördüm. Biri cenaze biri Selçuk Şahin'in düğündeydi. Arıza olduğunu orada anladım. Bize apayrı iki masa koydular.

Aziz Yıldırım: Ben yapmadım, Selçuk'u çağır.

Ali Koç: Sonra siz beni çağırdınız. 'burayı kurda kuşa bırakmayın' dediniz. Ondan sonra davet ettiniz, sağolun. Niye olamayacağını anlattım. Allah korusun size bir şey olursa biz hepimiz hazırız, dedim. Sonra bir iki telefon, mektuplaştık. Niye katılamayacağımı size anlattım. Cuma akşamı sayın Ömer Temelli mesaj yolladı. Dedi ki, 'yarın çık gazetecilere iki laf et, Aziz Bey davet etti, açıkla' dedi. Geldik salona, konuşmalar başlamıştı. Adımı yazdıramamıştım. Telefon ettiler sizin masanızdan 'Çık iki laf et'.

Aziz Yıldırım: Bilgim yok yahu...

Ali Koç: Ömer Temelli ikimizin de sevdiğimiz saydığımız isim. Sonra ismimiz yazıldı. Çıktık konuştuk. O gün sizlerden gelen talep üzerine...

Aziz Yıldırım: Benden değil. Olsa söylerim. Ben seni veliaht ilan ettim olsa çıkıp derim.

Ali Koç: Sonra ben çıktım konuştum. Çok da güzel konuşma yaptım. Kafamda süre yok. Masadan indik gittik. Siz seçildiniz.

Aziz Yıldırım: Tek adaydım.

Ali Koç: Aziz Bey rahat seçildi. Biz Ağustos ayı gibi Burhan Karaçam'la size gelecektik. Sonra şampiyonlar liginden elendik. Biraz bekleyelim dedik. Çok tatsız bir toplantı oldu aramızda.

Aziz Yıldırım: Neden olduğunu söyle?

Ali Koç: Çabucak anlatayım. Havadan, sudan, dağlardan konuşuyoruz. Burhan Bey 'kulüp iflas etmiş' dedi. Siz birdenbire şiddetlendiniz.

Aziz Yıldırım: Nedeni şu; Burhan Karaçam bana başladı 'Aziz' demeye.

Ali Koç: Sizin ilişkinizi bilemem.

Aziz Yıldırım: Benim ilişkim yok. Savcı memleketine gidiyor, karar vermiyor, savcının peşindeyim kararı imzalasın diye. Ben ne dedim 'Ali Bey'e söyle gelsin sahip çıksın' dedim.

Ali Koç: Siz çok öfkelendiniz. Sayın Başkan siz seçim öncesi farklı, seçim sonrası farklısınız dedim.

Aziz Yıldırım: Ben daha ölmedim, yaşıyorum, dedim.

Ali Koç: Ben size Aziz diyen çok az insan bilirim.

Aziz Yıldırım: Benimle samimiyeti yok yahu!

Ali Koç: Çok sert ve yakışıksız çıkışınız oldu. 'Sizinle aynı gemide değilim' dedim. Ben 'bana mı dediniz' dedim. Anladınız sonra etrafı gösterip 'bunlarla da aynı gemide değilim' dediniz. Ben karşımdaki insanın bir dediğinin bir dediği ile t utmasını beklerim.

Aziz Yıldırım: Benim hep tutar.

Ali Koç: Hiç tutmuyor.

Aziz Yıldırım: Kongrede seçildin, ben daha rahat oldum. 'Ali Şen Başkan Fenerbahçe başkan' dedikleri döneminde başkan oldum. Ali Bey stada geldiğinde 3-5 ay rahatsızlık duyardık. Biz yönetimiz, biz karar vereceğiz. Ali Bey tez canlı. Sizin bana teşekkür etmeniz lazım. Aziz Bey stada gelmiyor diye. Bundan rahatlık duymanız lazım. Rahatsız olmayın diye gelmedim. Bu kadar basit.

Ali Koç: Hiç inandırıcı bulmuyorum söyledikleriniz.

Aziz Yıldırım: Ben geleyim rahat mısınız bakın görün.

Ali Koç: Niye siz gelince olay oluyor?

Siz Fenerbahçe'nin efsane başkanısınız. 20 yıl başkanlık yaptınız.

Aziz Yıldırım: Benim için bitti o.

Ali Koç: Benim uğruna çok şey yapacağım Aziz Yıldırım, benim tanımadığım bir Aziz Yıldırım konumuna girdi. Destek değil köstek oldunuz. Siz bize öğretmediniz mi, Fenerbahçe hakkında birisi bir şey söyleyecek, o kürsüye söyleyecek. Bir kere öğrettiğinizi yaptınız mı?

Aziz Yıldırım: Şampiyon olsaydın 'niye gelmiyorsun' dediğinde haklısın. Başarı yok.

Ali Koç: Beni en çok tenkit eden Hulusi Bey burada. Siz hiç konuşmasanız saygı duyarım.

Aziz Yıldırım: Konuştuğum yok yahu! Senede bir kez konuşuyorum.

Ali Koç: Bu akşamki samimiyetinizi sorgulama sebebi geçmişte yaşadığımız. Ben istemez miyim dertleşmeye, yardımlaşmaya. 'Başkanım şu Nihat Bey'e söyleyin de ayağını denk alsın. 9 senedir şike yapılmıyor' dedi. Neyi kast etti sizce?

Aziz Yıldırım: Sen de Nihat Bey'in yerinde olsan sana karşı da aynı tavrı gösteririm. Dostluğumu satmam.

Ali Koç: Söz konusu Fenerbahçe ise dostluğumu tanımam. Ben öyle Fenerbahçeliyim. Size yapılan hakaret bu, bana yapılan değil. Siz bırakın reaksiyonu. Trabzon'da linç edildik bizi haksız buldunuz.

Aziz Yıldırım: Sizi haksız bulmadım. Çocuk aldı meşaleyi, bitirmedi. Ali Koç ne yaptı? 2 Nisan'da kongreyi topladı. Dedim ki 'yanlış yapıyorsunuz, yapmayın A takımla çıkın Galatasaray'ı yenin' dedim. Sen 'Ligden çekiliyoruz' dedin. Bu sefer SPK girdi devreye. Şu kadar para ödenecek vs. Ondan sonra ne yaptınız?

Ali Koç: Öyle bir şey demedik. Nerede dedik, söyleyin.

Aziz Yıldırım: Televizyonda söylediniz.

Ali Koç: Bütün opsiyonları değerlendirmek üzere kongre üyelerini çağırıyoruz dedik. Bu ligden çekilme midir? Bütün Fenerbahçeli eski yöneticilerle görüştüm. İstisnasız hepsi çekilmeye karşıydı. Benim ağzımdan hiçbir zaman çekilme çıkmadı. Anı kurtarmak için sizin gibi bir şey söyleyip, geri adım atmam. Adam soruyor diyor ki, '15 milyona anlaşmışsınız, onlar 12 milyon' diyor.

Aziz Yıldırım: Kim diyor, ben demiyorum. Mahmut bahsetmiş, ben değil.

Benim ağzımdan çıkan görüntüyü getirin. 12 milyon mu demişim. Siz 10,5'a aldık demişsiniz.

Ali Bey siz 12 açıkladınız, ben 15 dedim. Öyle bir açıklama yapmadım.

Ali Koç: O gelene kadar baronları anlatır mısınız?

Aziz Yıldırım: Londra'daki FETÖ'cü baronlar, öğrenirsin yakında.

Ali Koç: Niye anlatmıyorsunuz? Anlatın yahu.

Aziz Yıldırım: Anlatırsam ben altında kalırım sen kalmazsın. Sen Koçsun.

Ali Koç: Baronları bitirelim.

Aziz Yıldırım: Seni destekliyorlar. Benden dolayı. Ben olmasaydım seni desteklemeyeceklerdi.

Ali Koç: Baronların benimle ilişkisi neymiş?

Aziz Yıldırım: İlişkisi yok seninle. Seninle benimle değil. Onların işi Türkiye'de.

Ali Koç: Niye bunları aklınıza sokuyorsunuz?

Aziz Yıldırım: Bir araştırın. Senin şahsınla ilgili değil. Ben olduğum için sizi destekliyorlar.

Ali Koç: Siz bana ABD projesi, siyaset FETÖ iması yaptınız?

Aziz Yıldırım: Kumpas davasına gittim. Şikayetçi oldum. Seninle ilgili 'alalım' dediler. Şekip şahittir.

Ali Koç: Beni nereye alacaklar?

Aziz Yıldırım: Emniyet'e

Ali Koç: Neden?

Aziz Yıldırım: Böyle bir şey yaparsanız şikayeti geri alırım dedim.

Ali Koç: Bu camia size Fenerbahçe'nin başkası olduğu için sahip çıktı.

Aziz Yıldırım: Şikayetçiyim dedim, savcı, hakimden. Orada bu sözü söylediler. Ali Bey'i de çağıracağız dediler. Sakın ha dedim. Şekip Mosturoğlu şahit.

Ali Koç: Bir şey söylemek istiyorum. 103 gerçek kişi. 2018 öncesi beni Cimer'e şikayet etti.

Aziz Yıldırım: Benim adım var mı?

Ali Koç: Bir şey sormak istiyorum, 3 Temmuz davasında beni sorumlu tutuyor. Benim tapemin çıkmadığını bütün operasyonları ben yapıyormuşum.

Aziz Yıldırım: Adamları tespit edelim.