Aziz Yıldırım şike davasını böyle izledi

3 Temmuz 2011 sürecinde 1 yıl hapis yatan Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, 5 yıl önce başlattığı hukuk mücadelesini kazanmanın gururunu yaşıyor. Yıldırım'ın şike davasının karar duruşmasını izlediği anlar yakın çevresinden Necati Mete tarafından paylaşıldı.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın, futbolda "Şike Davası"nda kararın çıktığı anları izlerken görüntüleri ortaya çıktı. Sarı-Lacivertli kulübün bir dönem iletişim biriminde görev alan Necati Mete, Aziz Yıldırım'ın o anlarını Twitter'da paylaştı.

Mete'nin "Kendisi ve suçtan zarar gören diğer tüm arkadaslariyla birlikte, şikayet dilekçesini bizzat vererek başlattigi davanın kararlarını dinlerken…" şeklindeki paylaşımı binlerce beğeni ve RT aldı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kararın ardından Silivri'de yaptığı açıklamada "Zafer sarhoşu değiliz. Çok kızgınız. Bu camia hakkını alana kadar kızgınlığımız devam edecektir" dese de Sarı-Lacivertli camia kararın ardından "Son sözü Fenerbahçe söyledi", "Fenerbahçe yıkılmaz" gibi paylaşımlarla memnuniyetini dile getirdi.

MOSTUROĞLU: ADALET TECELLİ ETTİ. HAK YERİNİ BULDU

3 Temmuz 2011 sürecinde hapis yatan isimlerden olan Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Şekip Mosturoğlu, "Adalet tecelli etti. Hak yerini buldu" dedi. Sarı-Lacivertli hukukçu dün de "Yaşananların hesabını kim nasıl verir bilemiyorum. Ailemize bu yükü taşıttığımız için çok üzgünüm. Deydi mi? Deydi. Karanlıktan aydınlığa çıkan yolda yakılan meşaleye el verdik. Bundan sonra böyle olur mu? Yine olsa aynısı olur ! Ailemize miras kalan bu davadır. Yaşa Fenerbahçe" şeklinde bir paylaşım yapmıştı.