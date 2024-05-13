Aziz Yıldırım, başkanlığa aday olacağını açıkladı!
Son kararı merakla beklenen Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına aday olacağını açıkladı.
Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, başkan adaylarından Saadettin Saran'la yaptığı görüşme sonrası yeniden başkanlığa aday olma kararı aldı.
Bu gelişmelerin ardından sarı-lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın aday olup olmayacağına dair vereceği karar merak konusu olmuştu. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu.
Yıldırım'ın adaylığını kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.
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