Aziz Yıldırım, başkanlığa aday olacağını açıkladı!

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, başkan adaylarından Saadettin Saran'la yaptığı görüşme sonrası yeniden başkanlığa aday olma kararı aldı.

Bu gelişmelerin ardından sarı-lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın aday olup olmayacağına dair vereceği karar merak konusu olmuştu. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu.

Yıldırım'ın adaylığını kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.