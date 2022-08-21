Aziz Sancar, beyin kanserinin tedavisini buldu!

Nobel Bilim Ödülü sahibi bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, beyin kanseri tedavisi için önemli bir keşif elde etti. Sancar bu keşfi, kendisine Nobel kazandıran DNA Onarım Sistemi hakkında merak ettiği bir soruya cevap ararken rastlantı sonucu buldu. İşte detaylar!

EdU molekülü, beyin kanseri tedavisinde kullanılabilecek

Türkiye’nin önde gelen bilim insanlarından olan Aziz Sancar, 2015‘te hücrelerin hasarlı DNA’ları nasıl onardığı ve genetik bilgiyi nasıl koruduğuna yönelik harita çalışmaları sonucunda Nobel Kimya Ödülü’ne layık görüldü.

Cumhuriyet’ten Orhan Bursalı‘nın bir yazısına göre Sancar ve ekibi, beyin kanseri için yeni bir keşif gerçekleştirdi. Habere göre Sancar ve ekibi, deneylerde kullanılan EdU molekülünün beyin kanseri tedavisinde kullanılabileceğini keşfetti. Bununla birlikte çalışmanın bulguları, Amerikan Bilimler Akademisi’nin ‘PNAS’ dergisinde de yayınlandığı belirtildi.

Bilim insanı, keşfini rastlantı sonucu gerçekleştirdiğini bu sonucun pek çok kişiyi mutlu edeceğini de belirtti. “Bu çok sürpriz bir buluş, büyük rastlantı. Başka bir deney yaparken birden bizi şok eden çok farklı bir olay karşımıza çıktı.”

Ayrıca habere göre Sancar, keşfini biraz anlattı. Anlatımına göre Sancar’a ödül kazandıran İnsan Nükleotit Eksizyon Onarım Sistemi, DNA’da zarar göre 26 nükleotitli bölümü çıkarıp onarıyor. Ünlü bilim insanı da bunu test tüpünde kanıtladıklarını, ancak insan hücresi için de gerçekleşip gerçekleşmediğini merak ettiklerini belirtti.

Bunun için de Sancar, EdU adlı molekülü kullandıklarını söyledi. Ayrıca ortaya çıkan sonuçlar sonucunda bilim insanı, çok şaşırdığını aktardı. Sancar, Molekülün sağlam DNA’da sanki hasara uğramış gibi bir sonuç olduğunu ve onarma mekanizmasını harekete geçirdiğini söyledi.

Keşfin beyin kanseriyle ilişkisi ise umut verici. EdU molekülü, bariyerleri geçerek beyine rahat bir şekilde ulaşıyor. Ancak kemoterapi ilaçlarından en çok kullanılanı Cisplatin ise beyine girmiyor. Habere göre ise Sancar tedaviyle ilgili kısaca açıklama yaptı. “Biz de madem EdU hücreleri bu şekilde hücreyi öldürüyor, eğer beyin kanseri olan bir hastaya verilirse beyine gider, bu kanserli hücrelerin DNA’sına girer ve nöronlara zarar vermeden tümörü öldürür, sonucuna vardık.”