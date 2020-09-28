Azeri spiker gözyaşlarını tutamadı

Azerbaycan, Ermenistan işgali altındaki 6 köyü geri aldı. Azerbaycan kanalı İctimai TV spikeri ise gelişmeyi "Bazı topraklarımız işgalden azad olmuş. Gözümüz aydın olsun" sözleriyle gözyaşlarına boğularak aktardı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı basın sözcüsü Yarbay Anar Eyvazov, Azerbaycan'ın Ermenistan'a yönelik karşı saldırısı sonucunda bazı yerleşim birimlerinin ve stratejik noktaların işgalden kurtarıldığını açıkladı. Azerbaycan kanalı İctimai TV spikeri haberi duyururken gözyaşlarına boğuldu. Spiker "Bazı topraklarımız işgalden azad olmuş. Gözümüz aydın olsun" ifadelerini kullandı.

"Bazı topraklarımız işgalden azad oldu, gözümüz aydın olsun"



Azerbaycan TV kanalında bir spiker, Ermenistan işgali altındaki Karabağ'da 6 köyün kurtarıldığı haberini mutluluk gözyaşları içerisinde açıkladı.#Azerbaycan pic.twitter.com/pwtZkX0pmW — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) September 27, 2020

6 KÖY ERMENİ İŞGALİNDEN KURTARILDI

Fuzuli-Cerbayil bölgesinde Garakhanbeyli, Şarvanj, Kand Horadiz, Yukarı Abdurrahmanlı, Boyuk Marcanlı köyleri ile Ağdara bölgesi ve Murovdağ'da Ermeni mevzileri vurularak stratejik tepeler kontrol altına alındı.

"GÖZÜMÜZ AYDIN OLSUN"

Haberi duyuran Azerbaycan kanalı İctimai TV spikeri "Bazı topraklarımız işgalden azad olmuş. Gözümüz aydın olsun" ifadelerini kullanarak gözyaşlarına boğuldu.