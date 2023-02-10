Azeri genç, eski arabasıyla Türkiye için yardım topluyor!

Azerbaycanlılar, Türkiye'deki depremlerin ardından yaralarının sarılması için adeta seferber oldu. Zengininden fakirine, çocuğundan yaşlısına tüm Azerbaycanlılar, Türkiye'ye yardım etmek için çaba sarf ediyor ve yardım kampanyalarına yoğun ilgi gösteriyor.

Türkiye'ye yardımda bulunmak için çaba sar fedenlerden biri de Bakü yakınlarındaki Ceyranbatan kasabasında yaşayan Server Beşirli.

Önce kendisi ve ailesine ait eşyaları yardım toplama merkezine ulaştıran Beşirli, şimdi eski arabasıyla kasabada dolaşıyor ve yardım etmek isteyenlerin eşyalarını ilgili yere ulaştırmak için topluyor. Beşirli'ye iki kuzeni de yardımcı oluyor.

Eski kırmızı arabasının üzerindeki yardım malzemeleriyle Bakü sokaklarında hareket ederken çekilen fotoğrafları sosyal medyada çok paylaşılan ve milyonların gönlünde taht kuran Beşirli, yaptığı açıklamada, kardeş ülkede yaşanan depremler nedeniyle çok üzüldüğünü ve bir nebze de olsun yardım etmeyi istediğini söyledi.

Deprem bölgesinde havanın çok soğuk olduğunu, insanların evlerine giremediğini hatırlatan Beşirli, "O insanlar için verebileceğim sıcak giysi ve yataklardır. Elimden gelen buydu. Yardımlar bugün de sürüyor. Eş, dost, akraba beni arıyorlar ve yardımlarını ulaştırmamı istiyorlar. Yardımları topluyorum ve götürüp toplama merkezine teslim ediyorum. Arabam eski olsa da kalbimiz temiz ve zengin. Kardeş ülkemize yardım etmek bizim borcumuz." dedi.

Beşirli, "Fotoğrafım tesadüfen çekildi ve sosyal medyada paylaşıldı. Yardımı bu amaçla yapmıyordum. Çok sayıda telefon eden var. Türkiye'den arayıp teşekkür ediyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Allah Türkiye'nin yardımcısı olsun. Eğer götürseler ben deprem bölgesine gidip gönüllü şekilde yardım etmek istiyorum." diye konuştu.

Server Beşirli ile yardım çalışmalarına katılan kuzeni İmamverdi Beşirli de "Türkiye için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz ve yapacağız. Tüm Azerbaycan halkı Türkiye'nin yanındadır." ifadelerini kullandı.

Beşirli'nin anneannesi Mahizer Memmedova ise duygularını "Televizyonda Türkiye'yi görünce çok ağladım. Torunum geldi ve Türkiye'de depremzedelerin üşüdüğünü söyledi. Ben de hepsini götür dedim. Yorganlarımı verdim götürdü." sözleriyle dile getirdi.

Server Beşirli, yardım çalışmalarına katılmak üzere Türkiye'ye gönderilecek

Beşirli, yardım toplama merkezinde Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği (TÜİB) yetkilileriyle karşılaştı.

TÜİB Başkanı Hüseyin Büyükfırat, Beşirli'nin yaptıklarının tüm Azerbaycan halkının hissiyatını gösterdiğini ifade etti.

Büyükfırat, Beşirli'ye "Senin bu kalpten yaptığın şey tüm Azerbaycan'ın sembolü oldu. Azerbaycan halkı tümüyle seferber oldu. Yediden yetmişe Azerbaycan halkının kalbi Türkiye ile atıyor. Bu da Türkiye halkına bir tesellidir." diye konuştu.

Azerbaycan'dan giden yardımların dağıtımı için Adıyaman'da merkez kuracaklarını bildiren Büyükfırat, "Server kardeşimizi de bir iki gün içerisinde oraya görevli olarak göndereceğiz." bilgisini paylaştı.

TÜİB Başkan Yardımcısı Avni Demirci ise "Azerbaycan ile Türkiye arasındaki bağın göstermelik olmadığını, yürekten yapıldığının en güzel örneğini Server kardeşimiz gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.