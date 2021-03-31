Azerbaycanlı doktorlar Türkiye'de eğitim görecek

Azerbaycan'daki Araştırma Pediatri Enstitüsü ile Ankara Şehir Çocuk Hastanesi arasında imzalanan niyet beyanı sonrasında harekete geçildi.

Azerbaycanlı 15 pediatri doktorunun, Ankara Şehir Hastanesinde eğitim görmesi için hazırlıklar başladı.

Eğitim 6 ay sürecek

Azerbaycan Tıbbi Bölgesel Birimler Yönetim Birliği (TABİB) Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ramin Bayramlı, Türkiye'ye gidecek doktorlarla bir araya geldi.

Bayramlı, bundan sonraki reformlarında Türkiye'nin tecrübesinden istifade edeceklerini söyleyerek, "Bildiğiniz gibi Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile hem pandemi sürecinde hem 44 günlük vatan savaşı sürecinde çok yakın işbirliklerimiz oldu. Başta Sağlık Bakanı olmak üzere tüm yetkililer bize ciddi destek veriyor" dedi.

Azerbaycanlı doktorların Türkiye'deki eğitimi 6 ay sürecek.