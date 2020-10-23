Azerbaycanlı askerler o cümleyi söyletti

Ermenistan ordusunun 27 Eylül'de Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine, karşı atağa geçen Azerbaycan ordusu, ilerleyişini dört koldan sürdürüyor. Operasyon kapsamında 3 kent merkezi, 2 kasaba ve 112 köy ile bazı stratejik yükseklikleri işgalden kurtarılırken, Ermenistan ordusuna ağır darbe vuruldu.

BİR GRUP ERMENİ ASKERİ ESİR ALINDI

Ermeni işgali altındaki Dağlık Karabağ bölgesini, kuzey ve güneyden kuşatan Azerbaycan ordusu, bir grup Ermeni askeri esir aldı. Görüntülerde, esir alınan Ermeni askerlerin "Karabağ Azerbaycan" dediği görülüyor.