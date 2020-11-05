AjansHaber.com.tr Dünya Ermenistan'ın Terter'e attığı füze imha edildi

Azerbaycan'ın Terter kentine atılan patlamamış Smerch füzesi etkisiz hale getirildi

Azerbaycan'ın Terter kentinde bir evin bahçesine düşen ancak patlamayan Smerch füzesi, Azerbaycan Ulusal Mayın Temizleme Ajansı (ANAMA) uzmanları tarafından etkisiz hale getirildi.

Ermenistan ordusu tarafından atılan misket bombası destekli Rus yapımı Smerch füzesi, Terter kentindeki bir evin bahçesine düştü.

Patlamayan füzeyi yerinden kaldırmak için güvenlik güçleri ve ANAMA uzmanlarına haber verildi.

Olay yerine gelen ekipler, füzeyi kontrollü bir şekilde saplandığı yerden çıkararak etkisiz hale getirdi.

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