Azerbaycan'ın Paris Büyükelçisi Mustafayev'den röportajını yayımlamayan AFP'ye tepki gösterdi

Azerbaycan'ın Paris Büyükelçisi Rahman Mustafayev, kendisiyle yapılan röportajı yayımlamayan Fransız haber ajansı Agence France Presse'e (AFP) tepki gösterdi.

Mustafayev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Röportajımı yayımlamayı kabul etmeyen AFP ve (muhabir) Didier Lauras'a yazık. Bize söz vermeyi ve yazılarımızı yayımlamayı reddeden Le Figaro ve diğer medyalara yazık. İfade özgürlüğü Fransa'da böyle işliyor işte." ifadesini kullandı.

Honte à AFP et Didier Lauras qui a dénoncé à publier mon interview. Honte à La Figaro et tous les autres media qui systématiquement refusent à nous donner parole et publier nos tribunes. Voilà comment « fonctionne » la liberté d’expression en France!! pic.twitter.com/Cu19gwmrHu