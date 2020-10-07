Azerbaycan'ı aşiret ilan eden Levent Gültekin geri vites yaptı

Algı kokan muhalif açıklamalarıyla bilinen Levent Gültekin, katıldığı bir televizyon programında Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı mücadeleyi skandal sözlerle eleştirmiş, "Bir kere Azerbaycan devlet mi? Bir de bu var, bunu soralım. Azerbaycan bir aşiret. Demokrasisi yok" ifadelerini kullanmıştı. Tepkiler üzerine geri vites yapan Gültekin, açıklamalarının tam tersini söyleyerek, "Programda da söylediğim gibi uluslararası hukukun da kabul ettiği üzere Ermenistan Karabağ’da işgalcidir. Türkiye Azerbaycan’a diplomatik desteğini sürdürmelidir. Buna rağmen Azerbaycan iktidarına yönelik eleştirilerimi Ermenistan taraftarlığı şeklinde yorumlamak ayıptır" dedi.

Gazeteci Levent Gültekin'in, Dağlık #Karabağ'da işgalci #Ermenistan'a karşı mücadele eden #Azerbaycan hakkında söyledikleri büyük tepki çekti.



🔹Azerbaycan'ı devlet olarak görmediğini söyleyen Gültekin "Azerbaycan aşiret" ifadelerini kullandı. pic.twitter.com/wuvd4kJczu — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) October 6, 2020

Gazeteci Levent Gültekin, HALK TV'de katıldığı televizyon programında, Azerbaycan Devleti ile ilgili çirkin ifadeler kullandı. Azerbaycan'ın henüz devlet olmadığını söyleyen Gültekin, "Öncelikle Azerbaycan devlet mi? Bir de bu var, bunu soralım. Azerbaycan bir aşiret, Demokrasisi yok. Hukuku yok. Bir otoriter yönetim var. Seçim yok. Paranın üzerinde yüzüyorlar. Bugüne kadar adam gibi bir devlet kurmamışsın. 30 yıl önce senin toprakların işgal edilmiş" dedi.

Gültekin'in sözleri infiaile neden oldu, sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından eleştiri aldı. Bunun üzerine gazeteci açıklamada bulunarak geri vites yaptı.

"ERMENİSTAN TARAFTARLIĞI ŞEKLİNDE YORUMLAMAK AYIPTIR"

Yaptığı açıklamada kendisinin yanlış anlaşıldığını, yapılan yorumların da ayıp olduğunu belirten Gültekin, "Programda da söylediğim gibi uluslararası hukukun da kabul ettiği üzere Ermenistan Karabağ'da işgalcidir, Türkiye Azerbaycan'a diplomatik desteğini sürdürmelidir. Buna rağmen Azerbaycan iktidarına yönelik eleştirilerimi Ermenistan taraftarlığı şeklinde yorumlamak ayıptır. Diğer taraftan Azerbaycan iktidarına yönelttiğim eleştirinin amacı da Azerbaycan halkının içinde bulunduğu duruma ve güçlü kurumsal yapının olmamasının neden olduğu zayıflığa dikkat çekmektir." ifadelerini kullandı.