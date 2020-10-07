Azerbaycan,Ermenistan'ın saldırısı böyle önlendi!

Azerbaycan hava savunma bataryasından ateşlenen füzenin Ermenistan'ın balistik füzesini vurma anı canlı yayında saniye saniye görüntülendi.

Ermenistan ordusu Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattına yönelik füzeli saldırısı engellendi.

📹| Canlı yayında Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattına füzeli saldırı



▪️Azerbaycan Hava Savunma Sistemi Ermeni füzesini imha etti. pic.twitter.com/MEs8euuvze — EHA MEDYA (@eha_medya) October 7, 2020

A haber canlı yayınlarında bölgedeki son gelişmleri değerlendiren A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak Ermenistan'ın balistik füzeler ile saldırılarının nasıl engellendiğini görüntüledi.

Ermenistan'ın Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattının geçtiği bölgeye yönelik balistik füze ile yaptığı saldırı Azerbaycan tarafından imha edildi. O anlar saniye saniye kaydedildi. Ermenistan'ın hava saldırıları, Azerbaycan hava savunma sistemleri ile engelleniyor.

ERMENİSTAN DÜN BU BÖLGEYE SALDIRDI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev resmi Twitter sayfasından yaptığı açıklamada,"Ermenistan, Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) petrol boru hattına füze fırlattı. Füze, Yevlah bölgesinde BTC'nin 10 metre yanına düştü. Bölgede 300'den fazla füze parçaları var. Boru hattı hasar görmedi. ANAMA bölgede temizleme çalışmaları yapıyor"ifadelerini kullandı

Hacıyev, ayrıca"Çaresiz durumda olan Ermenistan enerji altyapısına saldırıyor" dedi.

PATLAMAYAN ROKET PARÇALARI BUGÜN PATLATILACAK

Ermenistan tarafından hedef alınan Bakü, Tiflis, Ceyhan Boru hattındaki roketler Azerbaycan Hava Savunma Sistemi tarafından engellendi. 300 tane roket parçasından patlamayan 56 tanesinin ise bugün patlatılması bekleniyor.

ROKETLER HAVADA İMHA EDİLDİ

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklara operasyonları sürerken Ermenistan tarafından dün akşam saatlerinde Bakü, Tiflis, Ceyhan Petrol Boru hattı hedef alınırken Azerbaycan Hava Savunma Sistemi tarafından atılan roketler havada imha oldu. Patlamayan 300 roketten 56 tanesi ise Yevlah Bölgesi'nde Azerbaycanlı yetkililer tarafından imha edilmek üzere kontrol altına alındı.