Azerbaycan'dan Yunanistan'a misilleme

Yunanistan Azerbaycan büyükelçisini geri çekmişti. İşgalci Ermenistan'ı destekleyen Yunanistan'ın Azerbaycan Büyükelçisi Nikos Piperigos'u Atina'ya çağırdığını duyurmuştu.

Ermenistan'ı destekleyen Yunanistan, Azerbaycan'daki Büyükelçisini geri çağırdı. Atina yönetimi gerekçe olarak Azerbaycan'ın Yunanistan hakkındaki açıklamalarını gösterdi. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Azerbaycan hükümeti tarafından, Yunan devletinin terörist savaşçıları toplama girişimlerine ve Yunanistan'da Azerbaycan'a yönelik siber saldırılara hazırlık konusunda Yunan devletinin tolerans gösterdiği yönündeki tamamen var olmayan ve hakaret edici iddiaları takiben, Yunanistan'ın Azerbaycan Büyükelçisi Nikos Piperigos, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın kararıyla istişareler için Atina'ya çağrıldı." İfadelerine yer verildi.