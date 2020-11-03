Azerbaycan'dan 'VoMa' hamlesi

Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ermenistan vatandaşı Vladimir Vartanov'un farklı milletlerden olan kişilerden "VoMa" ismini verdikleri bir tabur kurduğu, tabur üyelerinin terör amacıyla eğitildiği ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarında terör eylemlerinde bulunduklarının belirlendiği bildirildi.

Açıklamada, Vartanov'un taburunda Ermeni asıllı yabancı vatandaşların yanı sıra PKK ve Asala gibi terör örgütü üyelerinin de bulunduğu belirtildi.

İşgal altındaki Dağlık Karabağ'a gelen terörist "VoMa" taburunun, Ermenistan yönetimince paralı asker olarak kullandığının tespit edildiği kaydedilen açıklamada, söz konusu taburun hem topraklarını işgalden kurtarmak için operasyon sürdüren Azerbaycan ordusuna hem de Azerbaycanlı sivillere karşı saldırılar düzenlediği aktarıldı.

Başsavcılık tarafından terörist yapılanmayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirilen açıklamada, "Devlet düzeyinde terörü destekleyen ve terörü saldırgan politikasının temel araçlarından biri haline getiren Ermenistan'ın paralı asker ve teröristleri işgalci ordusunun saflarına katması uluslararası hukuka aykırıdır. Dolayısıyla Azerbaycan Başsavcılığı, uluslararası kuruluşların işgalci devlete karşı uluslararası hukuk kapsamında yaptırım uygulaması için gerekli tüm girişimlerde bulunmaktadır." ifadelerine yer verildi.