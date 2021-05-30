Azerbaycan'dan Şuşa sanat okulu açıklaması

Azerbaycan'ın Şuşa kentinde yapılması planlanan okulla ilgili Azerbaycan yönetiminden açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Üzeyir Hacıbeyli sanat okulunun inşaatına yakında başlanacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şuşa'ya beklenen ziyaretinde okulun temel atma töreninin programa dahil edildiğini söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli daha önce sosyal medyadan Şuşa'da yapılması planlanan okul inşaatına ilişkin açıklama yapmıştı. Bahçeli, okulun inşaat tarihini de vererek inşaat taahhütlünde bulunulduğunu ancak Azerbaycan yönetiminin projeyi uygun görmediğini söylemişti. Bahçeli, "Elbette bu tasarruf en tabii haklarıdır, bize de saygı duymaktan başka bir seçenek kalmayacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Azerbaycan resmi haber ajansına konuşan Hacıyev, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından bir sanat okulu inşa etme girişimi Azerbaycan tarafından memnuniyetle karşılandığını açıkladı. "Böylesine hayırsever bir işin kabul edilmeme ihtimali yok" dedi.

Hacıyev, şöyle devam etti:

"Sanat okulu binasının mimari projesinin Şuşa’nın özgün mimari üslubuna uyarlanması için uzmanlar düzeyinde çalışma tartışmaları yapılması önerildi.

Bu hayırsever girişimin reddedilmesi hiçbir şekilde tartışma konusu değildir. Konunun esasına ilişkin tam bir raporun olmamasının kafa karışıklığına neden olduğu göz ardı edilemez.

Karşılıklı anlayış koşullarında, çalışma düzeyinde teknik ve mimari sorunların çözüleceğine ve Üzeyir Hacıbaylı’nın adını taşıyan Şuşa Sanat Okulu’nun inşaatına en kısa sürede başlanacağına inancımız tamdır."