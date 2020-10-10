Azerbaycan'dan kritik basın toplantısı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev'in açıklamalarından satır başları:

Özellikle son vaziyetlere bağlı ateşkes ilan edilmesinin ardından, Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı 30 yıldan fazladır saldırıları devam etmektedir. Ermenistan ve Rusya'nın iştirakleriyle ateşkes ilan edilmiştir. Ermenistan riyakar bir politika izleyerek, ateşkesi ihlal etmiştir. Azerbaycan da bunlara karşılık vermektedir. Azerbaycan silahlı kuvvetleri tarafından karşılık verdi. Süreç bize gösterdi ki, Ermenistan, Azerbaycan'ın ihlal edilen topraklarına karşı yine zarar vermektedir. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın 'Dağlık Karabağ'ın başkenti Ermenistan'dır açıklaması da zarar vermiştir.

Azerbaycan sık ve küçük ateşler altında bunlara karşılık verdi, provakasyonlara cevap vermek zorundayız. Ermenistan'ın askeri altyapıları, modern silahları imha edildi. Azerbaycan halkının istekleri doğrultusunda süreç değişildi. Cezasız kalan Ermenistan bunlardan daha da cesaretlenmişti. Ermenilerin hiçbir zaman yaşamadığı Cebrayil şehrinde işgallere karşılık cevap verilmedi. Statüko değişti, Azerbaycan işgal edilen topraklarının bazılarını geri almıştır. Azerbaycan halkı işgal politikasını asla kabul etmeyecektir. Siyasi ve diplomatik cevaplar verilmeye devam edilecektir. Yanlış adımlar kabul edilmeyecektir. Askerimizin sahadaki başarısını masaya da yansıtmalıyız.

Ermenistan tarafından ateşkes süreci de kötüye kullanılmaktadır. İnsani esaslarla ortaya koyulan bir ateşkes olmasına rağmen, Ermenistan ikiyüzlü siyaset yürüttüğünü gösterdi. Ermenistan işgal edilen topraklardan çıkmadığı sürece Azerbaycan'ın kararlılığını görecektir. Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev de halkımıza fikirlerini dün açıkladı. Başkomutanımız, uluslararası baskılara göğüs geriyor.

İnsani bir ateşkes olmasına rağmen, Ermenistan tarafı bunu ihlal etmeye devam edecekse, Azerbaycan karşılık vermek zorundadır.

Bayramov'un açıklamalarından satır başları;

İşgal edilmiş topraklarımızı ilhak etmek istiyorlar. İnsani ateşkesin temin edilmesi gerekmektedir. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetiyle Moskova'da görüşme gerçekleştirdik, beyanname hazırlandı. Cenazelerin ve esirlerin değişimi gerçekleştirilecektir. Bu düzeltmelerin başlanması gerekirken, Ermenistan ateşkesin üstünden 1 saat geçmeden saldırıya geçti, bu onların ikiyüzlü siyasetini göstermektedir. Bizim savaş meydanında elde ettiğimiz başarılar, bize diplomatik üstünlük sağlamıştır.

Ermenistan tarafı insani ateşkes ile ana maddelere mecbur bırakılmıştır. Ermenistan'ın dünyada çalmadığı kapı kalmadığı gibi, koymadığı şart da kalmıyordu. Ateşkes önemliydi, savaşların da kuralları vardır. Bağımsızlar hareketi Ermenistan'ı kınadı. Moskova görüşmesinden bir gün önce Cenevre görüşmesi fırsatı olmuştur. Ülkelerin tavrı, bu statüko durumunun değişmesi, işgalin sona ermesi yönündeydi.