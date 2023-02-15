Azerbaycan'dan gelen yardımlardan çıkan notlar duygulandırdı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Malatya'ya çeşitli ülkelerden ve kentlerden gönderilen yardımlar ulaşmaya devam ediyor.