Azerbaycan'dan gelen yardımlardan çıkan notlar duygulandırdı
Azerbaycan'dan, Türkiye'ye gönderilen yardımlara iliştirilen notlar yüreklere dokunuyor.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Malatya'ya çeşitli ülkelerden ve kentlerden gönderilen yardımlar ulaşmaya devam ediyor.
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Bu kapsamda Azerbaycan'dan gönderilen, giysi, gıda ve battaniye gibi malzemelerin bulunduğu tır, Malatya'ya ulaştı.
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Kentteki bir okulun deposuna yerleştirilen ve sınıflandırılan malzemelerde duygu dolu notlar, gofret ve mektuplar ile para bulundu.
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Giysilere iliştirilen bir notta, "Merhaba çocuklar benim adım Reyhan. Azerbaycanlı bir kızım. İnşallah sizler de evinize dönersiniz. Allah'ım sizleri korusun." ifadesi yer alıyor.
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