Azerbaycan’dan flaş İran uyarısı!

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına İran'a seyahat etmemeleri konusunda uyarıda bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ocak 2023'te Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine düzenlenen terör saldırısı hatırlatılarak Azerbaycan vatandaşlarının zorunlu olmadıkça İran'ı ziyaret etmemeleri, ziyaret edenlerin ise dikkatli olması tavsiye edildi.

Faaliyetleri askıya alınmıştı

İran'da bulunan Azerbaycan vatandaşlarına, güvenlik kurallarına uymaları tavsiyesinde bulunulan açıklamada, vatandaşların ihtiyaç halinde Tebriz Başkonsolosluğu ile irtibata geçebileceği kaydedildi.

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine 27 Ocak'ta düzenlenen silahlı saldırıda Büyükelçiliğin güvenlik amiri hayatını kaybetmiş, 2 güvenlik görevlisi yaralanmıştı. Saldırıyı terör eylemi olarak nitelendiren Azerbaycan, Tahran Büyükelçiliğinin faaliyetini askıya almıştı.