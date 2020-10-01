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Azerbaycan'dan Ermenistan'a ültimatom

Azerbaycan'dan Ermenistan'a ültimatom: Saldırıyı durdurun, aksi takdirde misliyle karşılık vereceğiz.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'a ültimatom vererek "Saldırıyı derhal durdurun, aksi takdirde misliyle karşılık vereceğiz" açıklamasını yaptı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'a "1 Ekim sabahı Ermenistan, Azerbaycan'daki Gorus bölgesine ateş açmıştır. Ermenistan'dan atılan füzeler Cebrail-Fuzuli bölgesinde cepheye isabet etmiştir. Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırısını derhal durdurmasını istiyoruz. Aksi takdirde misliyle karşılık verileceği konusunda uyarıyoruz" ifadeleriyle ültimatom verdi.

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