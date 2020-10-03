Azerbaycan'daki görüntüyü Ermenistan diye yutturacaklardı

Canlı yayında Azerbaycan-Ermenistan gerilimini anlatan Rus sunucu, kamera arkasındaki ekibin Azerbaycan'da çekilen görüntülerin Ermenistan'da çekilmiş gibi vermesine öfkelendi. Sunucu, yapılan hatadan dolayı izleyicilerden özür diledi.

Rus gazeteci canlı yayında Azerbaycan-Ermenistan gerilimini anlatıyordu. Bu esnada Azerbaycanlıların cepheye uğurlandığı videoyu Ermeniler savaşa alkışlarla gidiyor diyerek ekrana getirildi.

“DELİ MİSİNİZ SİZ?”



🔹Canlı yayında #Azerbaycan-#Ermenistan gerilimini anlatan Rus sunucu, kamera arkasındaki ekibin Azerbaycan'da çekilen görüntülerin Ermenistan'da çekilmiş gibi vermesine öfkelendi.

🔹Sunucu, yapılan hatadan dolayı izleyicilerden özür diledi. pic.twitter.com/nH6lCUvHUo — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) October 3, 2020

SUNUCU HATAYI FARK EDİP ÖZÜR DİLEDİ

Bir süre sonra ekrana gelen görüntülerde coşkulu kalabalık içerisindeki bir kişinin Azerbaycan bayrağı taşıdığını fark eden sunucu, yapılan hataya çok sinirlendi. İzleyicilerden özür dileyen sunucu, "Bu hatadan dolayı özür diliyorum. Bu hata ötesi bir durum. Siz deli misiniz, ne yaptığınızın farkında mısınız? Sizin için düşündüklerimi ifade edecek kelime yok" sözleriyle kamera arkasındaki ekibe öfke kustu.