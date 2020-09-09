Azerbaycan'da Türk bayrağı gerginliği

Bayrağımızı indirmeye çalışan şahıs, 'O bayrağa dokunursan seni vururum' sözleriyle şaşkına döndü.

Kardeş devlet olarak bilinen ve dünyadaki tüm platformlarda Türkiye'nin yanında yer alan Azerbaycan'da Türk Bayrağı'na yönelik ilginç anlar yaşandı. Bir Azeri'nin Türk bayrağını indirmek istemesi sonrası başka bir Azerbaycan vatandaşı 'O bayrağa dokunursan seni vururum' dedi. O anlar sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.

'O BAYRAĞA DOKUNURSAN SENİ VURURUM!'



🔹Kardeş devlet #Azerbaycan'da Türk Bayrağı'na yönelik saldırı girişimi gerçekleşti. Bir kişinin Türk bayrağını indirmek istemesine, Azerbaycan vatandaşı 'O bayrağa dokunursan seni vururum' dedi. pic.twitter.com/yPGJ0Zw7kO — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) September 9, 2020

'O bayrağa dokunursan seni vururum'

Olay Azerbaycan'ın Sumgayıt kentinde yaşandı. Şehit General Polat Heşimov'un evinin hemen yanında çekilen görüntülerde Azeri bir şahıs Türk bayrağı ve Azeri bayrağının asılı olduğu direğe giderek Türk bayrağını indirmeye çalışıyor. Olaya şahit olan başka bir Azerbaycan vatandaşı ise şahısı indirmemesi konusunda uyarıyor. Uyarılara aldırış etmeyen kişi bayrağa doğru hamle yapınca, uyarılarda bulunan kişi sertleşerek 'O bayrağa dokunursan seni vururum' diyor.

MAHALLE SAKİNLERİ NÖBET TUTUYOR

Yaşanan olayın ardından mahalle sakinlerinin bayrak nöbeti tuttuğu öğrenildi.