Azerbaycan'da son durum...

Ermenistan - Azerbaycan hattında dünden beri artarak devam eden çatışmaların bilançosu açıklandı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 550'den fazla Ermeni askerin öldürüldüğünü ve çok sayıda mühimmatın yok edildiğini duyurdu.

Ermenistan ve Azerbaycan arasında dünden beri aralıksız süren sıcak çatışma devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Ermeni birliklere ait 22 tank, 15 OSA uçaksavar, 18 İHA imha edilirken, Ermeni ordusunda görevli 550'den fazla askerin öldürüldüğünü duyurdu.

ERMENİSTAN KAYIPLARINI SAKLAMAYA ÇALIŞIYOR

Azerbaycan'dan Ermenistan ile yaşanan çatışmaya ilişkin yeni açıklama geldi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın yaşadığı kayıpları halktan saklamaya çalıştığı ifade edildi. Bakanlık, operasyonun başlangıcından şu ana kadar Ermenistan ordusunun ağır kayıplar verdiğini kaydetti.

"18 İHA, 22 TANK İMHA EDİLDİ, 550'DEN FAZLA KİŞİ ÖLDÜ"

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Ermeni ordusu ağır kayıplar verdi. Böylece 22 düşman tankı ve diğer zırhlı araçlar, 15 OSA uçaksavar füze sistemi, 18 insansız hava aracı (İHA), 8 topçu parçası imha edildi, 550'den fazla kişi öldü. Çok sayıda yaralandı. Düşman ordusuna ait 3 mühimmat deposu farklı yönlerde imha edildi. Talış köyü yönündeki çatışmalarda düşman hava taburunun komutanı Yarbay Lernik Babayan öldürüldü ve komutasındaki askeri birlik personeli ağır kayıplar verdi. Düşman ordusunda çok sayıda yaralı olması nedeniyle askeri hastanelerde ve sivil hastanelerde yer sıkıntısı yaşanmakta, kan bankasında yedek kan sıkıntısı bulunmaktadır. Her zaman olduğu gibi Ermeni tarafı, ordusundaki kayıpların gerçek sayısını halktan gizliyor"