Azerbaycan'da her gece bu görüntü yaşanıyor

Ermenistan ordusu geçen pazar günü sivil vatandaşları hedef almış ve Azerbaycan'a saldırıda bulunmuştu. Ermenilerin saldırısına anında karşılık veren Azerbaycan ordusu geride kalan 5 günlük süreçte Ermenistan'a ciddi zayiatlar verdi. Tüm ülke birlik ve beraberlik mesajı verirken, her akşam saat 21:00'da hoparlörlerden duyulan ses, Azeri vatandaşlarda milli duyguları daha da artırdı.

Azerbaycan'da her gece aynı saatte milli marş okunuyor!



🔹Ermenistan'ın #Azerbaycan'a saldırısı sonrası başlayan çatışmalar 5'inci gününe girerken, ilk günden bu yana ülkenin her yerinde her akşam saat 9'da Azerbaycan Milli Marşı okunuyor. pic.twitter.com/i7Q8c8cyey