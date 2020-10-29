Azerbaycan'da Ermenistan'ın saldırılarında 90 sivil öldü, 392 kişi yaralandı

Azerbaycan Başsavcılığı, 27 Eylül'den 29 Ekim'e kadar Ermenistan'ın saldırılarının neden olduğu can kayıplarını açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönemde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 90 Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirdi, 392 kişi yaralandı.

Ermenistan'ın saldırılarında 2 bin 406 ev, 92 apartman ve 423 kamu binası kullanılamaz hale geldi.