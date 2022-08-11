AjansHaber.com.tr Gündem Azerbaycan'da çamur volkanı patladı!

Azerbaycan'da çamur volkanı patladı!

Azerbaycan'ın başkenti Bakü yakınlarındaki Lökbatan kasabasında çamur volkanı patladı.

Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Sismoloji Hizmet Merkezi'nden yapılan açıklamada, yerel saatle 09.36'da, Lökbatan'daki çamur volkanının patladığı bildirildi.

Açıklamada, volkanın 5 dakika 12 saniye aktif kaldığı belirtildi.

Jeoloji ve Jeofizik Enstitüsünden yapılan açıklamada da volkanik patlamanın güçlü olduğu fakat alev gözlenmediği kaydedildi.

Açıklamada, dünyanın en yoğun patlayan çamur volkanlarından Lökbatan'da ilk patlamanın 1829'da yaşandığı, o zamandan bu yana volkanın 27 kez faaliyete geçtiği hatırlatıldı. Bir önceki patlamanın ise 2018'de yaşandığı ifade edildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Ünlü Japon moda tasarımcısı hayatını kaybetti!
9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi!
BM’den, Ukrayna-Rusya tahıl anlaşması açıklaması!
MSB açıkladı: 7 terörist etkisiz hale getirildi!
Hatay'da uyuşturucu operasyonu!
Libya firmaları yatırım için İstanbul'a geliyor!
Abdülhamid Han sondaj gemisi ilk görev yerinde!