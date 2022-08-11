Azerbaycan'da çamur volkanı patladı!

Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Sismoloji Hizmet Merkezi'nden yapılan açıklamada, yerel saatle 09.36'da, Lökbatan'daki çamur volkanının patladığı bildirildi.

Açıklamada, volkanın 5 dakika 12 saniye aktif kaldığı belirtildi.

Jeoloji ve Jeofizik Enstitüsünden yapılan açıklamada da volkanik patlamanın güçlü olduğu fakat alev gözlenmediği kaydedildi.

Açıklamada, dünyanın en yoğun patlayan çamur volkanlarından Lökbatan'da ilk patlamanın 1829'da yaşandığı, o zamandan bu yana volkanın 27 kez faaliyete geçtiği hatırlatıldı. Bir önceki patlamanın ise 2018'de yaşandığı ifade edildi.