Azerbaycan'da anlamlı maç

Türkiye'de yaşanan deprem felaketinden etkilenen vatandaşlar yararına oynanan maçta Beşiktaş Beşiktaş, Azerbaycan ekibi Sabah FC ile Tevfik Behramov Stadyumu'nda karşılaştı.

Mücadele 3-3'lük eşitlikle sona erdi. Sabah FK, 3 ve 5. dakikalarda Kashchuk'un kaydettiği gollerle 2-0 öne geçti.

Beşiktaş, 24 ve 44. dakikalarda Umut Meraş ile yanıt verdi ve devreye 2-2 girildi.

Siyah-beyazlılar, 63. dakikada Cenk Tosun'un penaltı golüyle ilk kez öne geçerken son sözü 70. dakikada Volkov söyledi.

Geliri depremzedeler için kullanılacak

Beşiktaş'ın deprem bölgesindeki yaraların sarılması ve bölgeye okullar yapılması amacıyla başlattığı Bırakmam Seni Türkiye’m kampanyası dahilinde oynanan mücadelenin tüm gelirleri depremzedeler için yapılan okul projesine aktarılacak.