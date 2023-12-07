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Azerbaycan'da 5,6 büyüklüğünde deprem!

Azerbaycan'da 5,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin merkez üssünün Hazar Denizi olduğu belirtildi.

Azerbaycan Sismolojik Hizmet Merkezinden yapılan açıklamada, yerel saatle 08.16'da meydana gelen depremin merkez üssünün Hazar Denizi olduğu belirtildi.

Açıklamada, 5,6 büyüklüğündeki depremin, 68 kilometre derinlikte kaydedildiği bildirildi.

Deprem, başkent Bakü'de de hissedildi.

Depremin ardından hasar veya can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

 

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