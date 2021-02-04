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Azerbaycan'a mekanik mayın temizleme teçhizatı ihraç ediliyor

Milli Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, yerli ve milli imkanlarla üretilen 20 adet MEMATT, kardeş ülke Azerbaycan'a ihraç ediliyor. İlk parti sevkiyatı Bakü'ye yapılıyor.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, ASFAT AŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen 20 adet MEMATT (Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı) Azerbaycan'a ihraç edilecek. 

Açıklamada, "Kayseri’den hareket eden Hava Kuvvetlerimize ait uçakla Bakü’ye ilk parti sevkiyat gerçekleşiyor" denildi.

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