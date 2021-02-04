Azerbaycan'a mekanik mayın temizleme teçhizatı ihraç ediliyor
Milli Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, yerli ve milli imkanlarla üretilen 20 adet MEMATT, kardeş ülke Azerbaycan'a ihraç ediliyor. İlk parti sevkiyatı Bakü'ye yapılıyor.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, ASFAT AŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen 20 adet MEMATT (Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı) Azerbaycan'a ihraç edilecek.
Açıklamada, "Kayseri’den hareket eden Hava Kuvvetlerimize ait uçakla Bakü’ye ilk parti sevkiyat gerçekleşiyor" denildi.
Bakanlığımız bağlısı ASFAT A.Ş. tarafından yerli ve millî imkânlarla üretilen 20 adet MEMATT'ı (Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı) kardeş ülke #Azerbaycan’a ihraç ediyoruz. Kayseri’den hareket eden Hava Kuvvetlerimize ait uçakla Bakü’ye ilk parti sevkiyat gerçekleşiyor.@MSB_ASFAT pic.twitter.com/syXYdOwetn— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 4, 2021
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