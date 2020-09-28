Azerbaycan'a destek Can Ataklı'yı rahatsız etti!

Bölgede huzursuzluğun fitilini ateşleyen Ermenistan, dün sabah askeri mevziler ve sivillerin yaşadığı köyleri bombaladı. Ermeni güçlerine anında karşılık veren Azerbaycan ordusu komuta merkezleri, hava savunma merkezlerini SİHA’larla vurdu. Türkiye, kardeş Azerbaycan'a tam destek verirken CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı "Bir cephe de Azerbaycan'da açılmasın" çıkışıyla kendine yakışanı yaptı.

Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan dün yine Azerbaycan'a yönelik saldırı başlattı. İşgal altındaki köyler Azerbaycan ordusu tarafından tek tek kurtarılmaya başlamışken Türkiye kardeş Azerbaycan'a desteğini tekrar duyurdu.

Ancak bu destek CHP yanlısı haberleriyle bilinen gazeteci Can Ataklı'yı rahatsız etti. Ataklı bugünkü köşe yazsısında şu ifadeleri kullandı:

"BİR CEPHE DE AZERBAYCAN'DA AÇILMASIN"

Demeçler açıklamalar, sert eleştiriler şu anda kamuoyunda sempati yaratıyor olabilir. Ancak Türkiye'nin bugünkü ortamda Azerbaycan-Ermenistan sürtüşmesine aktif olarak girmemesi gerekir.

Yine bir maceraya girme hevesinde olduklarını fark ediyorum. Tabii iktidarın bu tür şeylere ihtiyacı var aslında. Toplumun önemli bir kesimi bu tür hamasi çıkışlara destek verir, bunlar çok hoşuna gider. Ancak Türkiye'nin yeni bir askeri cepheye tahammülü olmamalı.

Şu anda zafer çığlıkları atılıyor olabilir ama inanın bir süre sonra yine aynı şekilde "Yanlış yaptık, keşke içine dalmasaydık" türü itirafların gelmesi kaçınılmazdır. Vakit yine geç olmamalı."