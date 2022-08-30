Azerbaycan, uluslararası kamuoyuna çağrıda bulundu!

Bayramov, Twitter hesabından "Bugün Dünya Kayıplar Günü. Ermenistan'ın saldırganlığı sonucu yaklaşık 30 yıldır kayıp olan 3 bin 890 Azerbaycanlının akıbeti bilinmiyor. Uluslararası hukuk çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirmesi için Ermenistan'a uluslararası baskı yapılması çağrısında bulunuyoruz." paylaşımında bulundu.