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Azerbaycan, uluslararası kamuoyuna çağrıda bulundu!

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, 1. Karabağ Savaşı'nda kayıp olan 3 bin 890 Azerbaycanlının akıbetinin açığa kavuşturulması için uluslararası kamuoyuna Ermenistan'a baskı yapma çağrısında bulundu.

Bayramov, Twitter hesabından "Bugün Dünya Kayıplar Günü. Ermenistan'ın saldırganlığı sonucu yaklaşık 30 yıldır kayıp olan 3 bin 890 Azerbaycanlının akıbeti bilinmiyor. Uluslararası hukuk çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirmesi için Ermenistan'a uluslararası baskı yapılması çağrısında bulunuyoruz." paylaşımında bulundu.

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