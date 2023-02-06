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Azerbaycan, Türkiye'ye arama kurtarma ekibi gönderecek

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Türkiye'ye 370 kişilik arama kurtarma ekibinin gönderileceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Türkiye'de meydana gelen şiddetli depremin etkilerinin ortadan kaldırılması ve arama kurtarma çalışmalarına destek amacıyla Türkiye'ye yardım edilmesi talimatı verdiği belirtildi.

Açıklamada, talimat gereği ilk olarak 370 kişiden oluşan arama kurtarma ekibinin Türkiye'ye hareket edeceği bildirildi.

 

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