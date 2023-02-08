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Azerbaycan, Türkiye'ye 227 kişilik yeni arama kurtarma ekibi gönderdi

Azerbaycan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin sonrasındaki arama kurtarma çalışmalarına destek olmak amacıyla Türkiye'ye 227 kişilik yeni bir ekip gönderdi.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı, Bakanlığa bağlı 227 personelin Bakü Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'ndan Adana'ya hareket ettiğini duyurdu.

Azerbaycan, arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Türkiye'ye 420 personel göndermişti.

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