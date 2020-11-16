Azerbaycan tezkeresi TBMM'de

Azerbaycan ile Ermenistan arasında varılan mutabakat sonucu, ateşkese uyulup uyulmadığının denetlenmesi amacıyla işgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarında bir ortak merkez oluşturulması için asker gönderme tezkeresi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Meclis'e gönderildi.

Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla TBMM Başkanlığına sunuldu. Tezkere, Türkiye ile Azerbaycan arasında stratejik ortaklık ve karşılıklı yardım şartlarını, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Karabağ'daki ortak gözlem merkezinde 1 yıl süreyle görev yapmasını içeriyor.

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında varılan anlaşmanın ardından Türk askerinin bölgede bulunup bulunmayacağı merak ediliyordu. Türk ordusu, Rusya ile ortak merkezde 'Ateşkesi İzleme Gücü' adı altında bölgede yer alacak.

Tezkere metninde şu ifadeler yer aldı: