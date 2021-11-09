Azerbaycan tezkeresi Mecliste! Gözler CHP ve HDP'de!

Dağlık Karabağ Zaferi'nin ardından ateşkesi gözlemlemek için kurulan merkezde görev alan Mehmetçik, Azerbaycan'daki 1. yılını doldurdu. Geçtiğimiz yıl Meclis'te kabul edilen 1 yıllık tezkerenin geçerlilik süresi dolmak üzere.

Türk Askerinin, Azerbaycan'daki görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi bugün Meclis'e sunuldu. Tezkere'nin TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi planlanıyor.

Gözler CHP ve HDP'de

Tezkerenin Meclis gündemine gelmesiyle gözler CHP ve HDP'ye çevrildi. Suriye ve Irak tezkerelerinde ortak tutum alarak "hayır" oyu kullanan bu iki partinin Azerbaycan tezkeresi için alacağı grup kararı bekleniyor.

"Ümit ediyorum CHP, son tezkeredeki yanlıştan döner"

Geçtiğimiz günlerde konuyla ilişkin bir açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Azerbaycan tezkeresi, geçen yıl Meclis'te HDP dışında tüm partilerin desteğiyle kabul görmüştü. Ümit ediyorum CHP, son tezkeredeki yanlıştan döner; tüm partilerin desteğiyle Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında, askerimizle, güvenlik güçlerimizle, devletimizle olduğumuzun altını çizme imkanı buluruz." diye konuşmuştu.