Azerbaycan son bilançoyu açıkladı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, 27 Ekim gün boyunca ve 28 Ekim sabaha karşı yeni insani ateşkes ihlallerini sürdüren Ermenistan ordusu, Azerbaycan ordusunun birliklerinin bulunduğu mevkileri ve cephe hattına yakın sivil yerleşim birimlerine çeşitli silahlarla ateş açtığı belirtildi.

ERMENİSTAN BİRLİKLERİ KAYIPLAR VEREREK GERİ ÇEKİLDİ

Açıklamada, Ağdere, Hocavend, Fuzuli, Zengilan ve Gubadlı istikametinde Azerbaycan birliklerine saldırma girişiminde bulunan Ermeni askerlerinin kayıplar vererek geri çekildiği belirtildi.

İKİ BİN ASKER YERİNE ÜÇYÜZ ASKER TOPLANDI

Ayrıca açıklamada, Ermenistan’dan toplanan askeri personelin işgal altındaki Azerbaycan topraklarına gönderilmesi süreci devam etmekte olduğu ve 2.000 kişiyi savaşmak üzere toplama emri verilmesine rağmen sadece 300 kişi toplandığı aktarıldı. Birçok askerler ve polisler cepheye gitmeyi reddettiği bildirildi.

Cephenin farklı yönlerinde çıkan çatışmalarda Ermenistan’a ait çok sayıda asker, 1 "Osa" ZRK, 3 BM-21 "Grad" çok namlulu roketatar sistemi 6 D-30, 5 D-20, 1 D-44 obüs, 2 2A36 Giatsint-B obüsü, 1 120 mm havan, 1 Konkurs tanksavar füzesi ve 6 askeri araç imha edildiği aktarıldı.

Açıklamada, tüm cephe boyunca durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu bildirildi.

ERMENİSTAN ORDUSU İNSANİ ATEŞKES İHLAL EDEREK TERTER’E ATEŞ AÇTI

Ermenistan ordusu insani ateşkes ihalelerini sürdürerek, Azerbaycan’ın Terter bölgesine ateş açtı.

Ermenistan ordusu, insani ateşkes ihlallerini sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun yerel saatle 07.30 sıralarında Terter bölgesine top bataryaları ve roketatar sistemleriyle ateş açtığı belirtildi.