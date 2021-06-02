Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Yaklaşık 40 Ermeni askeri topraklarımıza girdi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama;

1 Haziran günü saat 20.00 sıralarında yaklaşık 40 personeliyle Ermeni silahlı kuvvetleri Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Kelbecer ilçesine bağlı Armudlu köyü istikametinde 400 metre istikamette Azerbaycan topraklarına girerek 40 derece 04 dakika 30 saniye kuzey enlemine ulaştı, 45 derece 54 dakika 42 saniye doğu boylamı ° 04′30 ″; E 45 ° 54′42 ″) coğrafi koordinatlarda.

Azerbaycan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerinin aldığı acil önlemler sonucunda Ermeni silahlı kuvvetleri ülkemiz topraklarından çekilmiştir.

Ermeni silahlı kuvvetlerinin ülkemiz topraklarından çekilmesi sırasında silahlı kuvvetlerimiz tarafından hiçbir silah kullanılmamıştır.

Ermeni silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan topraklarına müdahalesi de bir başka provokasyondur ve bunun sorumluluğu tamamen Ermeni tarafına aittir. Olay, Ermenistan'ın uluslararası toplum ve Azerbaycan tarafının sınır sorunlarını müzakere ve diyalog yoluyla çözme çağrılarının aksine, iki ülkenin devlet sınırındaki durumu daha da kötüleştirmeye çalıştığını bir kez daha gösteriyor.

Azerbaycan Cumhuriyeti devlet sınırlarının ihlali ve Ermeni silahlı kuvvetlerinin ülkemiz topraklarına müdahalesi kesin tedbirlerle engellenmeye devam edilecektir. Ermenistan sorumlu davranmalı, komşu devletlerin sınırlarına ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeli ve bölgedeki durumu kötüleştirebilecek provokasyonlardan kaçınmalıdır.