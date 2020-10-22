Azerbaycan Savunma Bakanlığı son durumu açıkladı

Ermenistan’ın, Azerbaycan’ın 27 Eylül’den bu yana Karabağ’daki ilerleyişine karşı verdiği kayıplar günden güne artıyor. Azerbaycan ordusunun savunma hattına top ve havanlarla ateş açan Ermenistan güçlerinin, Gubadlı istikametinde bazı önemli tepe ve mevzilerden kayıp vererek geri çekildiği kaydedildi. 22 Ekim 2020’de Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, gece boyunca Ağdere, Ağdam, Fuzuli, Cebrail, Zengilan ve Gubadlı yönlerinde operasyonlar değişen yoğunlukta devam etti.

ERMENİSTAN, ÖNEMLİ TEPE VE MEVZİLERDEN KAYIP VEREREK ÇEKİLİYOR

Bakanlığın “22 Ekim’de cephede durum” başlığıyla, yayımladığı açıklama ile Azerbaycan ordusunun savunma hattına top ve havanlarla ateş açan Ermenistan güçlerinin, Gubadlı istikametinde bazı önemli tepe ve mevzilerden ağır kayıp vererek geri çekildiği kaydedildi.

Söz konusu açıklamada, Hocavend istikametinde bulunan Ermenistan ordusunun 155. topçu alayına ait D-20 bataryasının personeli arasında çok sayıda yaralının olduğu, araç eksikliği ve yolların kapalı olması nedeniyle yaralıların tahliye edilemediği bildirildi.

ERMENİSTAN, AĞIR ZAYİAT VERMEYE DEVAM EDİYOR

Öte yandan, Hadrut’un kuzeyindeki topçu birliklerine yeni gelen gönüllülerin atış mevzilerini terk ederek kaçtıkları, Ağdere yönündeki 5. muhrip alayına Azerbaycan ordusunun top atışları sonucu çok sayıda Ermenistan askerinin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Alayın 3. tabur komutanının kaybolduğu, kurmay başkanın ise öldürüldüğü, yeraltı sığınağının imha edilmesi sonucu Ermenistan güçleri arasında önemli can kaybının olduğu ifade edildi

CEPHEDE KONTROL AZERBAYCAN’DA

Ermenistan ordusunun 543. alayına açtığı ateş sonrasında alay komutanının yaralandığı, yardımcısının öldürüldüğü kaydedildi. Alayın 1. taburunun komutanının, komutan yardımcısının, havan topu bölüğünün komutanlarının da öldüğü, 1. taburun bir bölüğünün personelinin savaşa girmeyi reddettiği belirtildi. Tüm cephe boyunca çatışmaların sürdüğü, durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu bildirildi.

Eski Bakü Askeri Ataşesi Tuğgeneral Karauz Karabağ harekatını değerlendirdi.