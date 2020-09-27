Azerbaycan Savunma Bakanlığı: 6 köy Ermenistan işgalinden kurtarıldı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Fuzuli ve Cebrayıl bölgelerinde 6 köyün Ermenistan işgalinden kurtarıldığını açıkladı.

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Karabağ'da Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgeler açıklandı!



🔹#Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Fuzuli ve Cebrayıl bölgelerinde 6 köyün #Ermenistan işgalinden kurtarıldığını açıkladı. pic.twitter.com/VqOzoQ8JzO — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) September 27, 2020

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yarbay Anar Eyvazov, düzenlediği basın toplantısında, uzun yıllardır işgal altında olan Fuzuli bölgesinin Karahanbeyli, Gervend, Köy Gerediz, Yukarı Abdurrahmanlı köyleri ile Cebrayıl bölgesinin Büyük Mercanlı ve Nüzgar köylerinin Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçtiğini bildirdi.

Ağdere ve Murovdağ yönünde de bazı stratejik yüksekliklerde kontrol sağlandığını belirten Eyvazov, diğer yerleşim birimlerinin de kurtarılması için operasyonun sürdüğünü aktardı.

Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ'da, Ermeni güçlerine ait askeri noktalar Azerbaycan ordusu tarafından bombalanıyor.



🔹Bölgede ilerleme sağlayan #Azerbaycan ordusu, #Ermenistan'a ait bir karakolu da ele geçirdi. pic.twitter.com/pWosS0EpJQ — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) September 27, 2020

Öte yandan, Azerbaycan Güvenlik Konseyi, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev başkanlığında toplandı.