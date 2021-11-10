Azerbaycan Ordusu, TSK modeline geçiyor!

Azerbaycan-Ermenistan arasında 44 gün süren Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan ordusunun yüksek seviyede profesyonellik gösterdiğini belirten Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, bunun sebebini "Çok sayıda Azerbaycan askerinin Türkiye'de eğitim almasına" bağlayarak, Azerbaycan ordusunun Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) modeli esas alınarak yeniden yapılandırma kararı aldıklarını kaydetti.





Zafer Günü münasebetiyle Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelen Türkiye Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte basın karşısına çıkan Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, kahraman Azerbaycan ordusunun, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in başkomutanlığında Ermenistan ordusunu 44 günde darmadağın ederek toprak bütünlüğünü kazandığını hatırlatarak, "Ermenistan'ın başlattığı ve 44 gün süren Karabağ Savaşı süresince kardeş ülkemiz Türkiye'nin hem siyasi hem de askerî yönetim kademeleri ülkemizin yanında durdu. Ülkemize hem siyasi hem de manevi olarak destek verdiler. Dışarıdan gelen tüm diplomatik hamlelerin ve saldırıların önüne geçilmesinde büyük rol oynadılar." diye konuştu.





"Azerbaycan ordusunu, TSK modeline göre yapılandırıyoruz"

Azerbaycan ordusunun Karabağ Savaşı'nda azami seviyede profesyonellik gösterdiğini vurgulayan Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov, Azerbaycan ordusundan çok sayıda askerin kardeş ülke Türkiye'de eğitim gördüklerini, TSK'nın (Türk Silahlı Kuvvetleri) dünyanın en kuvvetli ordularından biri olduğunu, her iki ülkenin milletinin, dininin, dilinin, kültürünün bir olduğunu, Azerbaycan'ın da bu talihi kullanarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tecrübesinden ziyadesiyle yararlandığını ve yararlanmaya da devam ettiğini kaydetti.





"Karabağ Savaşı'nda Türk Savunma Sanayii silahlarını kullandık"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatı üzerine Karabağ Savaşı'nın sonuçlarını derinlemesine analiz ettiklerini ve Azerbaycan ordusunu Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) modeli esas alınarak baştan yapılandırmaya başladıklarını da açıklayan Azerbaycan Savunma Bakanı, sözlerini şu şekilde sürdürdü:





"Kahraman Azerbaycan ordusu olarak, Karabağ Savaşı'nda Türk Savunma Sanayii üretimi modern silahları, mühimmatları ve mermileri de kullandık. Karabağ Savaşı'nın sonucu ile ilgili bu da çok önemlidir. Kardeş ülkemiz Türkiye'nin savunma sanayii çok güçlendi ve gelişti. Sadece Silahlı İnsansız Hava Araçları'nı (SİHA) değil, tamamen Türk üretimi olan füzeleri, topları, hedefi tam isabet vuran mermileri de kullandık. En önemlisi tabii ki Bayraktar SİHA'ları da kullandık."





Türkiye'ye teşekkür

Türkiye Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar'a ve diğer Türkiye komutanlarına Zafer Günü sebebiyle Azerbaycan'da oldukları ve Azerbaycan'ı bu mutlu günlerinde de yalnız bırakmadıkları için teşekkürlerini ileten Zakir Hasanov, her iki ülkenin kardeşliğinin ve hukukunun ebedi olduğunun altını çizdi.





Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in "Bu zafer, birliğimizin zaferidir" ifadelerini de hatırlatan Hasanov, "Bu zafer, tüm Türk dünyasının zaferidir" şeklinde konuştu.





Hasanov, Türkiye'nin basın mensuplarını da kutlayarak sözlerini şöyle sonlandırdı: "Azerbaycan'ın haklılığını tüm dünyaya gösterdiniz ve savaş hep yanımızda oldunuz. Türk basınına teşekkür ediyorum."