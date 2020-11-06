Azerbaycan ordusu Şuşa'ya girince böyle kaçtılar

Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'a ilerleyişi sürüyor. Karabağ'ın kalbi olarak nitelendirilen Şuşa'ya giren Azerbaycan ordusunun kentin dış mahallelerindeki evleri incelediği görüntülere yer verildi. Azerbaycan askerlerinin girdiği bir evde, Ermenilerin çay ve yemeklerini bırakarak kaçtığı görüldü.

Azerbaycan Ordusu Şuşa’da bayram ediyor



🔹#Azerbaycan ordusu, işgalci Ermenistan'a cepheyi dar etmeye devam ediyor. Azerbaycan ordusunun Şuşa’ya girmesinin ardından Ermeniler nasıl kaçacaklarını bilemedi.



📎 https://t.co/JYVV4XUtmO pic.twitter.com/FqXLGAEGfI — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) November 6, 2020

Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırmasıyla başlayan çatışmalar 41'inci gününe girdi. Sivil yerleşim yerlerine yapılan saldırının ardından kendisini savunmaya geçen Azerbaycan, sahadaki Ermeni unsurlarını püskürtmeyi başardı ve 200'den fazla yerleşim yerini Ermenistan işgalinden kurtardı.

Azerbaycan'ın ilerleyişini durduramayan Erivan yönetimi, Azerbaycan'ın Şuşa'ya yaklaşmasıyla birlikte iyice köşeye sıkışırken, Rusya'dan talep ettiği desteği de bulamadı. Şuşa'yı, Karabağ'ın kalbi olarak nitelendiren Ermeniler bu bölgeyi kaybetmemek adına cephede uğraş verse de Azerbaycan ordusu karşısında duramadı.

Şuşa'dan bir görüntü.



Hankenti içinde de çatışmalar yaşanıyor.



Çok yaşa Azerbaycan! pic.twitter.com/amaBGnKg5P — 🇹🇷🇹🇷Kemal Yusuf Yalmaç 🇹🇷🇹🇷 (@AydinKemal46) November 5, 2020

AZERBAYCAN ASKERLERİ ŞUŞA'NIN DIŞ MAHALLELERİNDEKİ EVLERDE İNCELEME YAPTI

Aliyev, "Şuşa işgalden kurtarılmadan yaptığımız operasyon yarım kalır" dedikten kısa bir süre sonra Azerbaycan askerlerinin Şuşa'ya girdiği görüntüler paylaşılmaya başlandı. Paylaşılan bu görüntülerden kısa süre sonra Azerbaycan askerlerinin Şuşa'nın dış mahallelerinde yaptığı incelemeler de kameralara yansıdı.

ÇAYLARINI İÇEMEDEN KAÇMIŞLAR

Görüntülerde bir eve giren Azerbaycan askerleri, evde yaptıkları incelemelerde Ermeni askerlerinin kaçtığını tespit etti. Masanın üzerinde bırakılan çay ve yiyecekler dikkatlerden kaçmazken, çayların dolu olduğu da görüldü.