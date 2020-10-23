Azerbaycan ordusu, Hilal Taktiği'ni kullanarak ilerliyor

Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmalar devam ederken, Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ’daki ilerleyişini sürdürüyor.

Adım adım zafere ilerleyen Azerbaycan ordusu, Hilal Taktiği'ni kullandığı operasyonlar ile işgal altındaki topraklarını bir bir geri alıyor.

Azerbaycan'ın saldırıları karşısında direnemeyen Ermeni askerler ise bölgelerden kaçarak geri çekiliyor.

KURTARILAN BÖLGELER

Murovdağ, Talış, Sukovuşan,Fuzuli, Hadrut, Cebrayıl, Zengilan, Kollokışlag, Baharlı, Agbend, Hudaferin.