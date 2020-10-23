AjansHaber.com.tr Dünya Azerbaycan ordusu, Hilal Taktiği ile ilerliyor

Azerbaycan ordusu, Hilal Taktiği'ni kullanarak ilerliyor

İşgal altındaki topraklarını geri almaya başlayan Azerbaycan ordusu, Ermeni askerleri hilal taktiği ile çembere alıyor.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmalar devam ederken, Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ’daki ilerleyişini sürdürüyor.

Adım adım zafere ilerleyen Azerbaycan ordusu, Hilal Taktiği'ni kullandığı operasyonlar ile işgal altındaki topraklarını bir bir geri alıyor.

Azerbaycan'ın saldırıları karşısında direnemeyen Ermeni askerler ise bölgelerden kaçarak geri çekiliyor.

KURTARILAN BÖLGELER

Murovdağ, Talış, Sukovuşan,Fuzuli, Hadrut, Cebrayıl, Zengilan, Kollokışlag, Baharlı, Agbend, Hudaferin.

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