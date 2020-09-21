Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü
Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a ait insansız hava aracını düşürdüğü bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan topraklarında keşif uçuşu gerçekleştiren Ermenistan'a ait İHA'nın akşam saatlerinde vurulduğu belirtildi.
Azerbaycan'ın Şemkir şehrinde, Ermenistan ordusuna ait bomba yüklü bir insansız hava aracı, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından vuruldu. pic.twitter.com/AmtBnJxume— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) September 20, 2020
Vurulan İHA'nın parçalarının arandığı kaydedildi.
Açıklamada, İHA'nın nerede vurulduğu konusunda bilgi verilmezken sosyal paylaşım sitelerinde olayın Ermenistan'la sınırı olmayan Şemkir ilinde gerçekleştiği iddia edildi.
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