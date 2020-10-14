Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait İHA'yı düşürdü
Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdüğü bildirildi. Azerbaycan ordusu, 12 Ekim'de de Ermenistan'a ait 3 İHA'yı düşürmüştü.
Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdüğü bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, öğle saatlerinde cephenin Fuzuli yönünde uçuş gerçekleştiren Ermenistan'a ait İHA'nın, Azerbaycan hava savunma güçlerince imha edildiği belirtildi.
Azerbaycan ordusu, 12 Ekim'de de Ermenistan'a ait 3 İHA'yı düşürmüştü.
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