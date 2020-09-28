Azerbaycan Ordusu Ermeni tankını havaya uçurdu

Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırmasıyla başlayan çatışmalarda Azerbaycan güçleri Türk SİHA'larının desteğiyle başarılı sonuçlar alıyor.

TANK İMHA EDİLDİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı videoda Türk yapımı Bayraktar TB2 SİHA Ermenistan tankını hedef alıyor ve başarılı bir şekilde imha ediyor.

Azerbaycan Ordusu'na bağlı SİHA'lar, işgal altındaki Karabağ'da Ermenistan'a ait askeri araçları imha etmeye devam ediyor.



🔹Ermenistan'a ait 2 tank, SİHA'lar tarafından böyle vuruldu#Azerbaycan pic.twitter.com/3B8AiP5utv — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) September 28, 2020

"SON KEZ UYARIYORUZ"

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, sivil yerleşim birimlerine ateş açmaya devam eden Ermenistan ordusunu uyardı.

Bakanlık açıklamasında, Ermenistan ordusunun sabah saatlerinden itibaren Terter şehrine ateş açtığı belirtilerek "Ermenistan'ı son kez uyarıyoruz. Biz de önlem almak için karşılık vereceğiz." ifadeleri yer aldı.

Öte yandan Bakanlık, çatışmalarda Ermenistan'a ait tank ve zırhlı araçların imha edilmesinin havadan çekilen görüntülerini paylaştı.

NE OLMUŞTU?

Dün sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.

Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı.