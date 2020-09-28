Azerbaycan Ordusu böyle saldırıya geçti

Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ'da ilerlerken, Dağlık Karabağ'ın sözde Cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan'dan, 'Karabağ'ın güneyindeki tüm pozisyonları kaybettik. Düzinelerce ölü var." itirafı geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkede kısmı seferberlik ilan edilmesine yönelik kararı imzalarken, gelen bilgilere göre operasyonlarda çok sayıda Ermeni asker ve komutan etkisiz hale getirildi.

ERMENİ MEVZİLERİ AĞIR SİLAHLARLA VURULDU!



🔹#Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin, Karabağ'da tüm cephelerde Ermeni güçlerine karşı mücadelesi devam ediyor. Azerbaycan ordusu, Ermeni güçlerine ait mevzileri ağır silahlarla vuruyor. pic.twitter.com/7tZi9xbAAf — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) September 28, 2020

CEPHE HATTI BOYUNCA SALDIRI EMRİ

Azerbaycan kanalı İctimai TV'nin aktardığı haberde, Azerbaycam ordusu tüm cephe hattını boyunca 'karşı saldırı emri' aldı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığına dayandırılan habere göre, saldırıları önlemek ve ülkenin güvenliğini temin etmek için, bütün cephe hattı boyunca karşı saldırı emri verildi.

AZERBAYCAN SAVUNMA BAKANLIĞININ AÇIKLAMASI

"Ermeni ordusu ağır kayıplar verdi. Böylece 22 düşman tankı ve diğer zırhlı araçlar, 15 OSA uçaksavar füze sistemi, 18 insansız hava aracı (İHA), 8 topçu parçası imha edildi, 550'den fazla kişi öldü. Çok sayıda yaralandı. Düşman ordusuna ait 3 mühimmat deposu farklı yönlerde imha edildi. Talış köyü yönündeki çatışmalarda düşman hava taburunun komutanı Yarbay Lernik Babayan öldürüldü ve komutasındaki askeri birlik personeli ağır kayıplar verdi. Düşman ordusunda çok sayıda yaralı olması nedeniyle askeri hastanelerde ve sivil hastanelerde yer sıkıntısı yaşanmakta, kan bankasında yedek kan sıkıntısı bulunmaktadır. Her zaman olduğu gibi Ermeni tarafı, ordusundaki kayıpların gerçek sayısını halktan gizliyor"

ÖLDÜRÜLEN ERMENİ ASKERLERİNİN LİSTESİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, cephe hattından yeni görüntü ve etkisiz hale getirilen Ermenistan askerlerinin isim isim listesini paylaştı.

Ermenistan ordusunun dün sabah saatlerinde başlattığı saldırılara sert yanıt veren Azerbaycan ordusu, önemli ilerleme kaydetti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, cephe hattından yeni görüntü ve etkisiz hale getirilen Ermenistan askerlerinin listesini paylaştı.

İşte etkisiz hale getirilen Ermeni askerlerinin listesi:

Lernik Aregovich Vardanyan, 1978 doğumlu

Mmnasyan Georgi Levaevich, 1979 doğumlu

Khachatryan Hovik Levaevich, 1990 doğumlu

Mnatsakanyan Ashot Kolyaevich, 1979 doğumlu

Harutyunyan Aksen Andranikovich, 1997 doğumlu

Arzumanyan Hasmik Smbatovna, 1985 doğumlu

Mardiyan Arsen Garikovich, 1999 doğumlu

Galstyan Ruben Mnatsakanovich, 2000 doğumlu

Trosyan David Mkhitarovich, 2001 doğumlu

Filiposyan Taron Hrayrovich, 2000 doğumlu

Grigoryan Mais Makarovich, 2001 doğumlu

Khlqatyan Garnik Edgarovich, 2001 doğumlu

Sahakan Eric Smbatovich, 2001 doğumlu

Margaryan Karen Vahramovich, 2000 doğumlu

Ohanyan David Eduardovich, 2000 doğumlu

Barseghyan Vrej Arsenovich, 2001 doğumlu

Nersisyan Sasun Grenikovich, 2002 doğumlu

Khachatryan Khoren Yuraovich, 1983 doğumlu,

Grigoryan Armen Nikolayevich, 1984 doğumlu

Agasaryan Yuri Haykovich, 2001 doğumlu,

2002 doğumlu Acemyan Garik Aramovich,

Galoyan Gevork Marzpetovich, 2001 doğumlu,

Abrahamyan Gurgen Vardanovich, 2001 doğumlu

Yaravyan Gor Hrantovich, 2000 doğumlu

Apozyan Hovhannes Onikovic, 2002 doğumlu

Hovhannisyan Aren Karenovich, 2002 doğumlu

Beglaryan Haykaz Ashotovich, 2000 doğumlu,

Gabrielyan Eric Romayovich, 1979 doğumlu,

Hayrapetyan Gurgen 1988 doğumlu

Movsisyan Artur Slavikovich, 1981 doğumlu

Mikhaelyan Vazgen Levonovich, 1998'de doğdu.